Берлин, 8 марта, 2017, 00:08 — ИА Регнум. Власти ФРГ оказывают систематическое давление на граждан Турции в Германии, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, 7 марта сообщает Reuters.

U.S. Department of State Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

«Это систематические препятствия, Германия оказывает систематическое давление на наших граждан. Это неприемлемо. Мы всегда хотим видеть Германию в качестве нашего друга, однако систематический антитурецкий подход Германии не соответствует нашей дружбе», — заявил Чавушоглу.

Министр иностранных дел отметил, что власти Германии мешают проведению мероприятий, посвященных турецкому референдуму по конституционной реформе.«Германия не должна пытаться давать нам уроки демократии и прав человека … Мы никогда не вмешивались в политику Германии, Германия не должна вмешиваться в нашу политику, в наш референдум», — сказал министр.

Напомним, 7 марта Чавушоглу провел встречу с турецкими избирателями в резиденции генерального консульства Турции в Гамбурге. В ФРГ проживает примерно 1,5 млн турецких избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, кроме усиления президентской власти в стране, семь статей новой конституции Турции включают: увеличение числа депутатов с 550 до 600, снижение возрастного ценза для народных избранников с 25 до 18 лет, проведение парламентских и президентских выборов одновременно раз в пять лет.