Рим, 8 марта, 2017, 00:10 — ИА Регнум.



LSE Library Джордж Сорос

«Друзья контрабандистов: магнат инвестирует 500 миллионов в НПО, чтобы создать флот судов для спасения мигрантов», — пишет итальянская газета Il Giornale, подробно объясняя то, каким образом различные ассоциации помогают Европе спасать мигрантов.

Всего несколько дней назад Комиссия ЕС объявила о необходимости высылать миллионы нелегальных мигрантов. В воскресенье, 5 марта, на Сицилию прибыли 1500 беженцев, они были спасены благодаря усилиям спасательных судов, работающих под эгидой гуманитарных организаций, среди спонсоров которых фигурирует Open Society и другие организации, связанные, как выражается il Giornale, «с миллионером-филантропом Джорджем Соросом». «Брюсселю в данной ситуации не мешало бы объяснить, что, чтобы остановить торговлю людьми, необходимо бороться не только с преступными организациями, но и с «эгоистической благотворительностью» Сороса, к тому же политически мотивированной», — призывает издание.

Восьмидесятилетний меценат пообещал 20 сентября прошлого года инвестиции в размере 500 миллионов долларов, чтобы содействовать «прибытию мигрантов». Эти инвестиции противостоят европейской политике иммиграции и ставят под угрозу суверенитет Италии и других стран.

Первым это осознал глава Frontex (агентство ЕС по безопасности и внешним границам — прим. ИА REGNUM ) Фабрис Леджери, который в последнее время стал критиковать тенденцию помогать мигрантам «все ближе и ближе к ливийским берегам», пояснив, что это будет способствовать тому, что контрабандисты станут использовать более старые лодки и экономить на топливе. В статье отмечается, что Слова Леджери представляют собой заявление против «деятельности морских спасательных операций, финансируемых Соросом», поскольку за операциями крупных судов, участвующих в спасении мигрантов, почти всегда стоит финансирование Сороса. «Это финансирование гарантирует передачу в наши порты тысяч нелегальных мигрантов».

Самым тревожным аспектом этой истории является факт, что, например, гуманитарные организации, кому и принадлежат некоторые суда (Dignity 1, Phoenix, Topaz 1), откровенно заявляют, что они против всяких границ, и ведут «диссонирующую политику». Il Giornale приводит пример немецкой организации Sea Watch, владелицы одноименных судов, задействованных в операциях по спасению беженцев, эта организация пишет на своем сайте, что ведет борьбу за «право на свободу передвижения» и не принимает «произвольные различия между беженцами и мигрантами». Как отмечает Il Giornale, это говорит об неуважении «границ и национального суверенитета стран». «Как же не может быть различия между теми, кто бегут от войн и диктатур и кто ищет только лучших условий жизни?»

Sea Eye — другая немецкая организация, владелица еще одного судна, говорит, что будет оспаривать все будущие европейские планы по передаче мигрантов в лагеря, расположенные в Ливии и Тунисе. В статье, опубликованной на сайте мальтийской организации Мoas, журналист — очевидец спасательной операции рассказывает о спасении 650 мигрантов, которых спасли «в ночь с 21 ноября на 22 ноября в двадцати километрах от побережья Ливии», а затем их доставили в Италию. Il Giornale подчеркивает, что это явным пример того, как «гуманитарная флотилия» хорошо работает в пределах двенадцати миль (22,2 км) от территориальных вод. «Предел, в границах которого необходимо было бы привезти беженцев обратно на побережье, вместо того, чтобы везти их до гостеприимных итальянских берегов».