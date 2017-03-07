Анталья, Турция, 8 марта, 2017, 00:07 — ИА Регнум. В турецкой Анталье завершилась встреча начальников генеральных штабов России, США и Турции, посвященная борьбе с террористическими группировками в Сирии, сообщает пресс-служба минобороны России.

Мультимедиа.минобороны.рф Встреча начальников генштабов России, США и Турции

Встреча состоялась по приглашению начальника Генерального штаба ВС Турции армейского генерала Хуллуси Акара. Кроме текущих вопросов были рассмотрены дополнительные меры по предотвращению инцидентов.

«Всеми сторонами была подчеркнута важность принятия дополнительных мер для предотвращения инцидентов в ходе операций», — отметили в Минобороны России. Кроме того, состоялся обмен мнениями в сфере региональной безопасности в Сирии и Ираке.

Во встрече приняли участие начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал армии Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следующий этап переговоров по урегулированию ситуации в Сирии может пройти в Астане в начале следующей недели.

Россия и Турция являются странами-гарантами переговоров по Сирии.