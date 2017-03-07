Ревда, Свердловская область, 8 марта, 2017, 00:08 — ИА Регнум. В городе Ревде Свердловской области стая собак напала на школьника. По факту ЧП начата проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

U.S. Air Force Photo by Josh Plueger Бешенный пёс

На ребёнка набросились семь-восемь собак, говорят очевидцы. Инцидент произошёл во дворе одного из домов по улице Чехова, сообщает региональное управление СКР. Трагедии удалось избежать лишь благодаря местной жительнице Светлане Романчук, которая не побоялась вмешаться и спасти мальчика.

Женщина уже разместила видеообращение в интернете. Она просит от прокуратуры и представителей власти принять меры по решению проблемы бездомных собак.

Отметим, на засилье бездомных животных жалуются и в Екатеринбурге. Жильцы улицы Предельной сообщили корреспонденту ИА REGNUM о том, что их соседка прикормила свору собак и теперь люди, в том числе и дети, боятся ходить по двору. При этом чиновники, участковый и представители муниципального предприятия «Спецавтобаза», занимающегося отловом бездомных животных, ничего не могут поделать. Как только во двор приезжают ловцы собак, пенсионерка выходит со своим паспортом и заявляет, что это её животные, не даёт их забрать. При этом формально она не считается хозяйкой, а значит, не несёт ответственности ни за наличие намордника на собаке, ни за прививки.

Чиновники сетуют на несовершенство федерального законодательства. Жильцы дома сообщают, что в неофициальных разговорах им советуют решить вопрос незаконным путём. Но они продолжают надеяться на реальную помощь властей и сейчас готовят очередное обращение в полицию и прокуратуру.

Добавим, случаи нападения собак на детей в Свердловской области не редкость. А зимой беспечность хозяев привела к трагической развязке — в Таборинском районе собаки насмерть загрызли девочку.