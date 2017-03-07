Анкоридж, США, 7 марта, 2017, 22:35 — ИА Регнум. Утечка природного газа из подводного трубопровода в заливе Кука началась в декабре прошлого года, 7 марта сообщает Associated Press.

Утечка природного газа представляет угрозу для местной популяции Белух

Представители администрации США по безопасности трубопроводов и опасных материалов заявили, что утечка газа началась в конце декабря 2016 года.

Согласно распоряжению правительственной организации, ремонт трубопровода должен быть завершен до 1 мая, либо его придется закрыть.

Владелец трубопровода, компания Hilcorp Alaska, должен направить официальный ответ в правительственные органы в течение 30 дней.

Опасные зимние условия, включая морской лед и сильные приливы, не позволили дайверам отремонтировать трубопровод.

По оценкам специалистов Hilcorp Alaska, ежедневно из трубопровода просачивается от 6 тыс. до 8,7 тыс. кубических метров природного газа.

Экологические организации считают, что утечка природного газа представляет угрозу для местной популяции Белух.

Напомним, утечка природного газа в заливе Кука была обнаружена 7 февраля.