Москва, 7 марта, 2017, 22:22 — ИА Регнум. Печально известная гонщица на Geländewagen Мара Багдасарян по решению суда Мирового участка №353 района Аэропорт должна будет заплатить ещё 22 тысячи рублей штрафов за свои прегрешения на дорогах. Об этом сегодня, 7 марта, сообщает пресс-служба Савеловского суда Москвы.

Источник — скриншот с сайта youtube, КлаксонТВ Авария в октябре 2015 года на Кутузовском проспекте. В результате ДТП двое человек погибли, в том числе полицейский, шесть пострадали. Она из страшнейших аварий, в которую попала Багдасарян. Однако в этом деле она была пассажиром

Сообщается, что сегодня суд рассмотрел ещё четыре административных дела против Багдасарян. По каждому из этих дел Багдасарян были назначены штрафы, на общую сумму 22 тысячи рублей.

При этом сама Багдасарян на заседание суда не явилась, представив ходатайство о рассмотрении дела в ее отсутствие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Маре Багдасарян за злостные и систематические нарушения правил дорожного движения было назначено более сотни штрафов за нарушение правил дорожного движения, кроме того, девушка была приговорена к 15 суткам административного ареста и более чем 600 часам обязательных работ.

Обязательные работы Багдасарян отбывает в ГБУ «Жилищник» района Сокол. Однако с начала января она стала пропускать эти работы. 12 января этого года Багдасарян была арестована на 15 суток из-за пропуска обязательных работ. Позже на заседании отец и адвокат Мары объяснили причины прогулов. Отбыв наказание в спецприемнике, она продолжила обязательные работы.

Затем она ещё раз прогуляла обязательные работы, но при этом предоставила больничный лист. Однако, выяснилось, что предоставленный Багдасарян больничный лист — фальшивый.

Следователи возбудили в отношении Багдасарян уголовное дело по факту предоставления ею судебному приставу-исполнителю поддельного листка нетрудоспособности. В МВД РФ 1 марта сообщили, что расследование дела завершено и оно будет направлено для рассмотрения в суд.