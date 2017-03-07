МИД Украины: Вашингтон обещал продолжать поддержку Киева
Киев, 7 марта, 2017, 22:21 — ИА Регнум. Глава Госдепа США Рекс Тиллерсон при встрече с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным пообещал поддерживать Киев, сообщает официальный сайт украинского внешнеполитического ведомства.
МИД Украины указывает, что Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон обещал, что США и впредь будут поддерживать Украину, а санкции против России будут действовать до полного выполнения Минских договорённостей, прекращения пресловутой «агрессии» и «деоккупации» Донбасса и Крыма.
При этом МИД Украины не уточнил, кто должен прекратить агрессию и кто обязан выполнить Минские соглашения, стороной которых Россия, как известно, не является.
Кроме обещаний поддержки Киева, Тиллерсон посулил Климкину свое участие в подготовке встречи президента США Дональда Трампа и Петра Порошенко.