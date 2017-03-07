Киев, 7 марта, 2017, 22:21 — ИА Регнум. Глава Госдепа США Рекс Тиллерсон при встрече с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным пообещал поддерживать Киев, сообщает официальный сайт украинского внешнеполитического ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эстафета

МИД Украины указывает, что Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон обещал, что США и впредь будут поддерживать Украину, а санкции против России будут действовать до полного выполнения Минских договорённостей, прекращения пресловутой «агрессии» и «деоккупации» Донбасса и Крыма.

При этом МИД Украины не уточнил, кто должен прекратить агрессию и кто обязан выполнить Минские соглашения, стороной которых Россия, как известно, не является.

Кроме обещаний поддержки Киева, Тиллерсон посулил Климкину свое участие в подготовке встречи президента США Дональда Трампа и Петра Порошенко.