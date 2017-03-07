Вашингтон, 7 марта, 2017, 22:21 — ИА Регнум. Кандидат на пост заместителя министра юстиции США (он же генеральный прокурор) Род Розенстайн заявил, что не исключает назначение специального прокурора для расследования предполагаемых связей команды президента США Дональда Трампа с Российской Федерацией. Об этом сегодня, 7 марта, пишет USA Today.

#L98 Демократы США: всё в одном

«Я готов назначить специального прокурора, если я почувствую, что это уместно», — прямо заявил Розейнстайн.

Напомним, в США проигравшие президентские выборы демократы ведут полномасштабную политическую войну против республиканского президента Дональда Трампа и его администрации.

Главным оружием в этой войне стало обвинение о связях с Россией того или иного члена команды Трампа. Первой жертвой пал советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Вся его вина заключалась в том, что он вел беседы с послом Российской Федерации в США Сергеем Кисляком по вопросам совместной борьбы с терроризмом и возможном снятии антироссийских санкций.

О вмешательстве России в выборный процесс в США демократы начали твердить ещё в ходе президентской гонки, при этом не предоставляя никаких доказательств. После победы Трампа к этим обвинениям они присовокупили и связь команды президента с Россией.

После атаки на Флинна, который вынужден был уйти в отставку, демократы набросились на генерального прокурора (он же министр юстиции) США Джефа Сешнса. Его обвинили в том, что он два раза встречался с Кисляком. Но Сешнс заявил, что никогда не обсуждал с российским послом американские выборы, а вел разговоры о совместной борьбе с международным терроризмом.

Демократы в Конгрессе и часть озлобленных на Трампа республиканцев настаивают на проведении полномасштабного расследования вымышленных связей нынешней администрации с Россией. Для этого противники Трампа предлагают назначить специального прокурора.

После атаки на Сешнса, он был вынужден самоустраниться от подобного расследования. Сешнс заявил, что берет самоотвод от расследования любых дел, связанных с предполагаемым вмешательством России в кампанию по выборам президента США в 2016 году.