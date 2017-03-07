Рим, 7 марта, 2017, 21:49 — ИА Регнум. Следы самого древнего племени неандертальцев в Европе найдены в долине реки Аньене на территории современного Рима, сообщает агентство ANSA.

Карма2 Неандерталец в реконструкции М.М. Герасимова

Итальянские ученые из Национального института геофизики и вулканологии и палеонтологи из римских университетов «Сапьенца», «Тор Вергата» и «Рома Тре» доказали гипотезу древнейшего возраста двух черепов неандертальцев, обнаруженных в 1930-х годах на окраине Рима. После детального анализа ученые доказали, что костям, обнаруженным в этом районе, не менее 250 тыс. лет.

Эти кости из долины реки Аньене свидетельствуют о том, что здесь жили самые древние неандертальцы Европы. По версии ученых, 250 тыс. лет назад происходила «новая волна» заселения Европы, и благодаря своим климатическим особенностям Апеннинский полуостров мог стать центром этого процесса.

Напомним, официальной датой основания Рима считается 21 апреля 753 года до н.э. Основателями Рима считаются братья Ромул и Рем, потомки бежавшего из разрушенной Трои Энея.

Тем не менее археологи уже обнаружили в районе древнего Римского форума захоронения, возраст которых составляет не менее 10 тыс. лет.