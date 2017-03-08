Великий Новгород, 8 марта, 2017, 12:25 — ИА Регнум. К Международному женскому дню 8 марта Новгородстат подготовил традиционную демографическую справку. В ней говорится о том, что в Новгородской области проживает почти 339 тысяч женщин — это 55% от общей численности жителей региона, большая часть из них горожанки. Женщин в Новгородской области больше, чем мужчин: на каждую тысячу мужчин приходится 1222 прекрасные дамы, а в абсолютных цифрах женщин больше на 61 тысячу. Эта диспропорция наиболее заметна в старшем возрасте, где на тысячу пожилых мужчин — 2679 женщин. Прекрасная половина жителей Новгородской области живёт на 12 лет дольше мужчин. Но есть и повод для оптимизма: в других возрастных группах ситуация пока обратная: молодых мужчин больше, чем женщин.

Ольга Ларина ИА REGNUM Мимоза — символ первого весеннего праздника

Вот и предпраздничные очереди за цветами в Великом Новгороде — как будто и не очереди вовсе.

Ольга Ларина ИА REGNUM Очередь за цветами в Великом Новгороде

В канун 8 марта в областном центре открылись традиционные цветочные ярмарки: тюльпан — 50 рублей, веточка мимозы — 100−150 рублей, в зависимости от пышности.

Ольга Ларина ИА REGNUM Предпраздничная торговля цветами в Великом Новгороде

Торгуют на ярмарках, главным образом, женщины. Как отмечается в предпраздничной справке Новгородстата, «современная женщина не хочет сидеть дома, сегодня она занимается трудовой деятельностью подчас наравне с мужчинами». Традиционными сферами труда для женщин являются оптовая и розничная торговля, обрабатывающие производства, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг.

Ольга Ларина ИА REGNUM Предпраздничная торговля цветами в Великом Новгороде

Новгородстат утверждает, что образовательный уровень работающих женщин выше, чем мужчин. Студентки Великого Новгорода, действительно, охотно берутся за подработки. Им и морозная предпраздничная погода нипочём.

Ольга Ларина (Кустова) ИА REGNUM Предпраздничная торговля цветами в Великом Новгороде

Средний возраст работающих женщин — 42 года.

Ольга Ларина ИА REGNUM Предпраздничная торговля цветами в Великом Новгороде

В канун 8 марта в Великом Новгороде цветы пользовались куда большей популярностью, чем продукция ювелиров. Официальная статистика подтверждает: покупательский спрос населения падает.

Ольга Ларина ИА REGNUM Цветочники популярней ювелиров

В центре Великого Новгорода предложений аренды много, как никогда.

Ольга Ларина ИА REGNUM Сдаётся в аренду

Жители областного центра — главным образом, пожилые жительницы — традиционно спасаются торговлей продукцией с собственных приусадебных участков. Эти торговые ряды пытались запретить несколько мэров города подряд — безуспешно. Цветочные ярмарки их потеснили ненамного.

Ольга Ларина ИА REGNUM Стихийная торговля на улицах Великого Новгорода

Красивые витрины, как оказалось, — редкость на улицах Великого Новгорода. Иногда встречаются ухоженные крылечки.

Ольга Ларина ИА REGNUM Магазины на Воскресенском бульваре в Великом Новгороде

Или другие элементы городского благоустройства.

Ольга Ларина ИА REGNUM Велосипед-клумба

А если мало витрин — что разглядывать на городских улицах любительницам шопинга? Необычные окна, например.

Ольга Ларина ИА REGNUM Окна

Статистика говорит, что в Новгородской области 40,5% женщин — репродуктивного возраста (15 — 49 лет). В 2016 году мамами стали 7,2 тысячи женщин. Но прежде, чем решиться на появление первого и тем более второго или третьего ребенка, женщина должна решить, что для нее важнее — карьера или семья. Средний возраст матери за последние десять лет в Новгородской области увеличился с 26 до 28 лет.

Ольга Ларина ИА REGNUM На улице Большой Московской в Великом Новгороде

В канун Международного женского дня новгородский клуб «Леди-лидер» провёл в Великом Новгороде женский форум на тему: «Счастье в маленьком городе: уехать или остаться?».

Каждая из прекрасных жительниц Великого Новгорода уже ответила на этот вопрос, всё-таки найдя здесь своё, женское счастье.