Уфа, 7 марта, 2017, 21:59 — ИА Регнум. В Башкирии формируются альтернативные традиции проведения праздников и досуга. Одной из устойчивых тенденций продолжает оставаться участие жителей республики в исторических реконструкциях, ролевых и полигонно-ролевых играх, творческих встречах. Как сообщила ИА REGNUM организатор альтернативных мероприятий на творческой площадке «Логово Шкодины» Кристина Сафина, 8 марта покрасоваться уфимки могут на конкурсе красоты в «Шкодном логове».

Евгений Акатьев ИА REGNUM 8 марта — пожелания

Альтернативные мероприятия на протяжении нескольких лет проводятся не только в Уфе. «Например, в городе Октябрьском Ольга Зверева проводила фестиваль «Северный путь», в Салавате Дмитрий и Евгения Шишкины занимаются историческим танцем, — перечисляет Кристина Сафина, она же Рыжая Шкодина. — В Уфе достаточно известны Гильдия «Время Менестрелей» под руководством Полины Макоха, Клуб фехтования «Вызов», организованный Союзом уфимских дуэлянтов, группа «Штолленвурм» Анжелики Рахмангуловой, другие личности и движения». С 2012—2013 годов заметен проект Башкирский Игровой Конвент, или БИКОН.

Евгений Акатьев ИА REGNUM 8 марта — Клуб фехтования «Вызов»

Однако концертно-ролевое движение сталкивается в Башкирии с определенными трудностями, не зависящими от организаторов. «Приглашая на творческую встречу иногородних или иностранных участников, организатор рискует многим, — считают участники движения. — Бывает и так, что сначала заинтересовавшие уверяют, что обязательно придут на встречу с приглашенными, а после приезда гостей выясняется, что интерес был праздным». Тем не менее Уфа заняла свое место на карте ролевого движения России, здесь уже побывали группа «Аркаим» из Тулы, Дмитрий Тюряков из Белоруссии, «Канцлер Ги», Тэм Гринхилл и другие.

«С 2015 года в Уфе регулярно проводятся турниры по фехтованию и мастер-классы от иногородних тренеров, — отметил Талгат Сафаров, один из организаторов клуба «Вызов», — Отрадно, что историческим фехтованием в нашем городе занимаются не только уфимцы, но и уфимки, и фехтование не отнимает у них грации и обаяния, зато дает уверенность в себе и лучшую координацию движений».

«Многие из нас работают днем на серьезной работе, а вечером отдают себя делу своей жизни, но есть и те, кто полностью занят любимым делом, — заключила собеседница агентства. — Самое главное для многих из нас начинается вечером, и эта вечерняя жизнь наполнена и интересна, чего мы желаем всем».