Москва, 7 марта, 2017, 21:03 — ИА Регнум. По словам координатора партийного проекта «Единой России» «Русское село», первого заместителя председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Плотникова, в нижней палате парламента совместно с правительством РФ, Минсельхозом РФ, аграрными организациями ведется работа над пакетом законопроектов, направленных на совершенствование земельных отношений.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборка зерновых

«В первую очередь изменения направлены на совершенствование земельных отношений. В том числе вовлечение в оборот невостребованных земельных долей, вопросы аренды, совершенствование механизма залога земель, упрощение доступа крестьян к земельным ресурсам, в частности, предоставления фермерам земельного участка без проведения торгов», — сказал парламентарий.

«Одно из важных направлений — совершенствование законодательства, регулирующего деятельность малых форм хозяйствования, в том числе фермерских хозяйств, личных подворий граждан. В пользу крестьян сработает и предложенная нами норма, которая регулирует закупочные и товарные интервенции. Мы предложили исключить из числа участников таких интервенций тех, кто осуществляет переработку не своей сельскохозяйственной продукции, перекупщиков», — сказал Владимир Плотников.

«Конечно же, в поле нашего зрения находятся и другие вопросы. Особо отмечу такие, как поддержка аграрной науки и аграрного образования, подготовка современных кадров, решение социальных проблем на селе», — заключил депутат Госдумы.