«ЕР» работает над законопроектами о совершенствовании земельных отношений
Москва, 7 марта, 2017, 21:03 — ИА Регнум. По словам координатора партийного проекта «Единой России» «Русское село», первого заместителя председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Плотникова, в нижней палате парламента совместно с правительством РФ, Минсельхозом РФ, аграрными организациями ведется работа над пакетом законопроектов, направленных на совершенствование земельных отношений.
«В первую очередь изменения направлены на совершенствование земельных отношений. В том числе вовлечение в оборот невостребованных земельных долей, вопросы аренды, совершенствование механизма залога земель, упрощение доступа крестьян к земельным ресурсам, в частности, предоставления фермерам земельного участка без проведения торгов», — сказал парламентарий.
«Одно из важных направлений — совершенствование законодательства, регулирующего деятельность малых форм хозяйствования, в том числе фермерских хозяйств, личных подворий граждан. В пользу крестьян сработает и предложенная нами норма, которая регулирует закупочные и товарные интервенции. Мы предложили исключить из числа участников таких интервенций тех, кто осуществляет переработку не своей сельскохозяйственной продукции, перекупщиков», — сказал Владимир Плотников.
«Конечно же, в поле нашего зрения находятся и другие вопросы. Особо отмечу такие, как поддержка аграрной науки и аграрного образования, подготовка современных кадров, решение социальных проблем на селе», — заключил депутат Госдумы.