Лондон, 7 марта, 2017, 21:03 — ИА Регнум. Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение отстранить на три матча шведского форварда клуба «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича за грубую игру, cообщает RT.

Doha Stadium Plus Qatar Златан Ибрагимович

Согласно данному решению FA, нападающий «МЮ» Златан Ибрагимович не сможет участвовать в четвертьфинальном матче Кубка Англии против «Челси», а также пропустит две игры Премьер-лиги, в которых «Манчестер Юнайтед» должен сыграть против «Саутгемптона» и «Вест Бромвича».

Ранее FA обвинила нападающего футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича в недисциплинированном поведении в ходе матча 27-го тура чемпионата Англии против «Борнмута».

Ибрагимович в первом тайме игры бросил Тайрон Мингса через бедро, а во втором тайме ударил соперника в лицо.