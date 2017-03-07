Москва, 7 марта, 2017, 21:01 — ИА Регнум. Выездное заседание фракции «Единой России», которое пройдет 14 марта, будет посвящено теме агропромышленного комплекса (АПК).

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Горячая пора

По словам координатора партпроекта «Единой России» «Российское село», первого заместителя председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Плотникова, повестка заседания пока формируется, но на первом месте весенние полевые работы.

«Будем анализировать, насколько обеспечены крестьяне горюче-смазочными материалами ГСМ, удобрениями, семенами, в каком состоянии сельхозтехника. Мы вновь вернемся к вопросу аграрного бюджета и механизмов господдержки. Будем смотреть, какие есть возможности увеличения финансирования АПК», — сказал Плотников.

«Особый вопрос — как работают механизмы господдержки, новая схема льготного кредитования. Думаю, обязательно встанет вопрос о том, как работает «единая субсидия», — добавил Владимир Плотников.

Напомним, что к участию в выездном заседании фракции «Единой России» приглашены министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, генеральный директор АО «Росагролизинг» Валерий Назаров и председатель правления АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущие выездные заседания фракции состоялись 15 ноября, 20 декабря 2016 года и 7 февраля 2017 года. На них обсуждался федеральный бюджет на 2017 год (плановый период 2018—2019 годов), вопросы развития транспортной отрасли и промышленности соответственно. В мероприятиях принимал участие председатель партии, председатель правительства Дмитрий Медведев, министры правительства и главы профильных ведомств.