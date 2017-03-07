Южно-Сахалинск, 7 марта, 2017, 21:01 — ИА Регнум. Результат второго матча ¼ финала женской волейбольной Суперлиги между московским «Динамо» и «Сахалином».

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«Сахалин» (Сахалинская область) — «Динамо» (Москва) 0:3 (20:25, 15:25, 19:25)

В полуфиналах женской волейбольной Суперлиги сыграют московское «Динамо» с красноярским «Енисеем» и «Динамо-Казань» с «Уралочкой».

Положение команд в плей-офф женской волейбольной Суперлиги можно посмотреть здесь.