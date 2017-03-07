Москва, 7 марта, 2017, 21:00 — ИА Регнум. Музей русского импрессионизма в Москве приглашает посетить экспозицию в составе авторских экскурсий, которые вместо гидов проведут молодые артисты лучших театров столицы. Об этом сегодня, 7 марта, сообщается на сайте Музея русского импрессионизма.

Дарья Антонова ИА REGNUM Музей русского импрессионизма в Москве

Молодые актеры будут делиться с посетителями своими впечатлениями от работ русских импрессионистов, подробно расскажут о картинах, которые им особенно понравились, а также поведают интересные эпизоды из жизни художников, написавших эти полотна.

Первые авторские экскурсии состоятся в Международный женский день 8 марта. Откроет программу один из ведущих актеров театра «Современник» — Шамиль Хаматов. Он расскажет своим экскурсантам о работах забытой русской художницы Елены Киселевой в рамках выставки «Элегантный век».

Вторую экскурсию 8 марта проведет актер Андрей Назимов из «Студии театрального искусства».

Третья авторская экскурсия состоится 12 марта. Её проведет актер Российского Академического Молодежного театра Денис Шведов.

Записаться на авторские экскурсии можно, пройдя по ссылке на сайт музея. Сами экскурсии бесплатные, нужно лишь оплатить входной билет в музей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Музей русского импрессионизма

Музей русского импрессионизма начал свою работу в мае прошлого года. Музей расположен в Москве на Ленинградском проспекте в комплексе промышленных зданий XIX века. Основную экспозицию музея составляют картины из коллекции Бориса Минца. Прежде всего, в музее представлены работы таких выдающихся русских мастеров, как Константин Коровин, Валентин Серов, Станислав Жуковский, Игорь Грабарь, Константин Юон, Борис Кустодиев, Петр Кончаловский и Александр Герасимов.