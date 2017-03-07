Киев, 7 марта, 2017, 20:59 — ИА Регнум. Национальный Банк Украины может инициировать санкции в отношении украинского дочернего банка Сбербанка России, сообщается на сайте киевского регулятора.

Commons.wikimedia.org Логотип Сбербанка

Нацбанк Украины выразил намерение отреагировать таким образом на сообщения о готовности Сбербанка России обслуживать владельцев паспортов ДНР и ЛНР.

В случае подтверждения этих сообщений, НБУ обратится в Совет национальной безопасности и обороны Украины с просьбой о применении санкций к дочернему банку Сбербанка России на Украине, которым является ОАО «Сбербанк».

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступил с призывом ввести санкции в отношении украинского ОАО «Сбербанк» после того, как с 7 марта банк на территории России начал обслуживание физических лиц с паспортами Донецкой и Луганской народных республик.

Напомним, 18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов и регистрационных знаков автомобилей, которые выданы гражданам Украины и гражданам ДНР и ЛНР. Признанные по этому указу документы — это дипломы и прочие документы об образовании и квалификации граждан, свидетельства о рождении, о заключении и расторжении брака, свидетельства о смерти и перемене имени.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пояснил, что указ о признании паспортов ДНР и ЛНР продиктован гуманитарными соображениями. Киев выразил недовольство действиями Москвы: президент Украины Пётр Порошенко поднял вопрос усиления Западом антироссийских санкций.