Москва, 7 марта, 2017, 20:25 — ИА Регнум. Таким образом, снят последний вопрос Евросоюза относительно строительства «Пакш-2» силами Росатома и венгерских компаний. Как говорится в заявлении комиссии, ЕК установила в ходе расследования, что финансирование строительства двух новых блоков на АЭС «Пакш» включает государственную поддержку. В связи с тем, что Венгрия пообещала ограничить нарушение правил конкуренции, Еврокомиссия приняла решение о том, что господдержка проекта не будет противоречить требованиям Евросоюза.

Atomeromu.hu АЭС «Пакш»

«Проект Росатома в Венгрии «Пакш-2» прошел самую тщательную проверку от регулирующих органов ЕС, которая тянулась больше двух лет, — отметил председатель совета директоров «Инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский. — В итоге проект получил «зеленый свет», что еще раз подтверждает, с одной стороны, настойчивое стремление венгров развивать свою атомную энергетику вместе с Россией, а с другой — высокий уровень компетенций Росатома при реализации проектов за рубежом. При этом речь идет не только о технологических, экологических и технических возможностях Росатома: по этим параметрам российская компания является одним из мировых лидеров и находится на передовой мирового развития ядерных технологий. Речь идет о юридическом сопровождении контрактов, о переговорных процессах, о схемах реализации зарубежных проектов, придраться к которым европейские регуляторы так и не смогли».

«Пакш-2» стал очередным зарубежным проектом, к реализации которого приступит Росатом. В результате реализации этого проекта Венгрия более чем вдвое нарастит объем выработки атомной энергии в стране, тем самым создав базу для повышения инвестиционной привлекательности своей экономики, — пояснил эксперт. — Все одобрения, полученные проектом «Пакш-2», позволят Росатому уже в ближайшее время приступить к работам по возведению новых блоков АЭС. Подготовительные работы уже ведутся. Очевидно, что в следующем году, в строгом соответствии с графиком, начнется практическая реализация проекта».

«Данное разрешение комиссии ЕС скажется на проекте, без сомнения, положительно, — заявил заведующий сектором экономического департамента фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев. — Теперь может начаться его активная фаза. Все это в том числе благодаря настойчивости Венгрии видеть своим партнером Росатом и строить АЭС по проекту ВВЭР, с которым венгры имеют дело не первый год. Венгрия тут может быть похвальным примером — с ЕК можно и нужно договариваться. Другие проекты в Восточной Европе (Болгария) по нашим проектам, по которым был отказ, в итоге привели к тому, что стороны не смогли их реализовать самостоятельно. Привлечение западных заказчиков, как показал пример с Финляндией (строительство французского реактора в Олкилуото), приводит к очень серьезной эскалации затрат и большим задержкам по вводу объектов в эксплуатацию. Это фактически означает дополнительные затраты для генерирующих компаний. У Росатома в этом плане есть много преимуществ. Одно из них — предоставление удобной и понятной схемы финансирования проекта. Но не менее важно, что Росатом — де-факто единственная компания на европейском континенте, которая сейчас реализует крупную программу строительства новых энергоблоков внутри страны и может показывать эти референтные новые блоки, где можно демонстрировать новые технологии. В отличие от той же Areva, у которой оба пилотных проекта находятся все еще в стадии реализации, и непонятно, когда все-таки их введут в эксплуатацию. По работе Росатома многим странам становится понятно, за какие реально сроки можно построить атомную станцию, какие гарантии безопасности можно получить».

«И не менее важный момент, в случае со странами Восточной Европы, там в советское время уже были построены АЭС по нашим проектам, — напомнил он. — Так что при продолжении сотрудничества с Росатомом получается синергетический эффект. Потому что уже есть специалисты, которые умеют работать на этом оборудовании, знают русский язык, поддерживают коммуникацию с российскими специалистами из атомной отрасли. И если вы обращаетесь к другому подрядчику, при сравнительно небольшой экономии, на одной и той же производственной площадке оказывается несколько разных энергоблоков, и придется либо переобучать техников, либо нанимать другой технический персонал по обслуживанию разного оборудования. Де-факто это приводит к достаточно серьезному увеличению себестоимости, поэтому решение Венгрии о продолжении сотрудничества с Россией в лице Росатома выглядит очень логичным».

«На фоне обширной деятельности Росатома (сооружение 34 энергоблоков в 12 странах: в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе) проект в Венгрии для России не теряет интереса, — отметил Кондратьев. — Во-первых, в плане контрастов. Мы видим, что российский проект идет четко по плану (если внешнеполитические силы, конечно, не помешают), и показателен для всех стран в плане демонстрации надежного партнерства с Росатомом. И раз уж речь идет о бизнесе, то это не просто деньги — это и дополнительные контракты не только с Росатомом, но и с предприятиями из смежных отраслей, и не на один десяток лет. Жизненный цикл АЭС составляет порядка 100 лет: 3−4 года проходят изыскательные работы, 5−6 лет непосредственно сооружение АЭС, 60−80 лет эксплуатация АЭС, 20−30 лет вывод АЭС из эксплуатации. В вопросе долгосрочности прибыли с атомной энергетикой, пожалуй, никакая из других энергогенераций не сравнится. Сопоставимые сроки эксплуатации только с гидростанциями (у нас есть старые ГЭС в возрасте 100−120 лет), но там речь идет об использовании сил природы, а не технологии. Хотя и в гидрогенерации могут использоваться высокие технологии, но принцип действия все-таки другой. Мы строим меньше гидроэлектростанций, несмотря на имеющиеся компетенции, но тем не менее, если сравнивать атомную генерацию с близкой тепловой, то у последней жизненный цикл существенно меньше — составляет порядка 30−40 лет. Такая возможность генерировать и выручку, и значительную часть прибыли за пределами 20−30-летнего срока делает сектор атомной энергетики уникальным».