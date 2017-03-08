Волгоград, 8 марта, 2017, 10:52 — ИА Регнум. Радость по поводу долгожданного прихода весны, пусть в некоторых регионах пока только календарной, плавно перетекла для большей части прекрасной половины человечества в трепетное ожидание, наверное, одного их самых любимых праздников — 8 марта.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Милая мамочка

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Примула

Особенной в этот день желает себя почувствовать каждая женщина. Комплиментов, внимания, а также презентов ждут представительницы прекрасного пола от своих вторых половинок, коллег по работе, причем не только мужского пола. Самым желанным подарком к 8 марта по-прежнему остаются цветы.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Тюльпаны

Неотъемлемый атрибут праздника уже с прошлых выходных в изобилии стал появляться на рынках Волгограда и самодельных прилавках, которые торговцы мастерят из коробок прямо на тротуаре.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Ландыши

Помимо тюльпанов всевозможных сортов и красок, которые больше остальных других цветов ассоциируются с Международным женским днем, предлагают и традиционны мимозу и нарцисс, а также розу и гвоздику, лилии и хризантемы.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Шары

Большой популярностью стали пользоваться цветы в горшках.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Умирающий снег

Коробки и горшки с примулой, гиацинтами и гвоздикой гармонично вписались в интерьер лотков и с овощами и фруктами, с вещами и мелочами для дома. Не заработать на цветочном ажиотаже не пытается, наверное, только ленивый.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Розы

Рекордное количество тюльпанов в этом году впервые вырастили в Волгоградском региональном ботаническом саду. Более 30 тысяч цветов 13 различных сортов украсили оранжерею сада в Волжском. Воображение посетителей поражают всевозможные оттенки красного, розового, желтого, пурпурного. Среди сортов как традиционные — Циркут, Стронг Голд, так и экзотические — Чирс, Пурпурный принц, Любимый фаворит. В преддверии 8 марта посетители ботанического сада могут не только насладиться пышным цветением весенних цветов, но и понаблюдать за работой флористов и научиться правильно сочетать растения в составе композиций, узнать секреты значения цветка той или иной окраски.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Цветы

Цветы в эти дни можно встретить везде — их делают из бисера, бумаги, дети дарят своим мамам ромашки и васильки из природного материала — гороха и фасоли, мастерят букеты из ниток.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Тюльпаны

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Цветок из ниток

Мамин портрет — тоже один из самых трогательных подарков от чад на 8 марта.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Спешу к любимой

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Женщина спешит с работы

Кого-то в Международный женский день ждёт поход в SPA-салон или новый гаджет, а кого-то попытаются удивить букетом из шоколада ручной работы. Наверняка, в списке подарков от мужчин значатся и духи с косметикой или романтическое путешествие.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Кольцо

Особенно особенным и незабываем этот день может сделать для женщины посвященная любимой песня или предложение руки и сердца.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Путешествие

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Продавец

Помогает поднять настроение и создает ощущение чудесного праздника и погода в Волгограде, которая сегодня выдалась теплой, солнечной и ясной.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM С 8 марта!

К сожалению, встретить этот день дома, с раннего утра не спеша работу, удастся не всем женщинам. Без продавцов, кассиров, кондукторов, диспетчеров, официанток, женщин-полицейских и медиков даже на один день обойтись невозможно.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM А не обновить ли к весне интерьер?