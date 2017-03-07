Тирасполь, 7 марта, 2017, 20:15 — ИА Регнум. В Приднестровье скептически отнеслись к инициативе президента Молдавии Игоря Додона изменить молдавскую избирательную систему, чтобы в молдавский парламент могли избираться представители Приднестровья. Приднестровские эксперты считают, что тем самым приднестровцев пытаются затянуть в проект «реинтеграции» и ликвидации ПМР, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вилами по воде

О том, что в парламенте Молдавии должны появиться представители Приднестровья, Додон заявил, принимая в Кишиневе главу Венецианской комиссии Совета Европы Джанни Букиккио. «Я выступил за присутствие наших сограждан из диаспоры и жителей левобережья Днестра в законодательном органе», — сообщил Додон по итогам встречи.

По мнению заведующего кафедрой политологии и политического управления Приднестровского государственного университета Ильи Галинского, заявление Додона является популистским лозунгом.

«Предложение, озвученное Игорем Додоном, — чисто популистский лозунг… У нас, приднестровцев, есть свое государство, и наши граждане должны участвовать в его обустройстве, а не Республики Молдовы, — приводит слова Галинского приднестровское государственное ИА «Новости Приднестровья». — Полагаю, что таким образом Приднестровье пытаются втянуть в реинтеграционные процессы».

По словам Галинского, участие представителей Приднестровья в работе молдавского парламента означало бы игнорирование итогов референдума 2006 года, на котором свыше 90% участников голосования высказались за независимость республики и последующее свободное присоединение к России.

При этом, по мнению эксперта, даже если приднестровская сторона поддержит предложение молдавского президента, реализовать на практике его будет достаточно трудно, так как Молдавия — это парламентское государство, а у сторонников Додона нет большинства в высшем законодательном органе страны.

«Даже если предположить что произойдет «чудо», и приднестровцы смогут работать в парламенте Молдовы, эта работа никакой пользы Приднестровью не принесет, так как несколько депутатов в парламенте не решают буквально ничего. Тому пример — фракция Додона в парламенте, которая насчитывает несколько десятков человек, но бессильна против прозападного парламентского большинства», — добавил эксперт.

По мнению Ильи Галинского, выступая с подобными заявлениями, Игорь Додон как раз и преследует цель укрепления своих политических позиций. «Додон сегодня играет роль такого «бунтаря из народа», критикуя вся и все в надежде сместить данную власть и самому стать «народным диктатором». А для этого все лозунги, средства хороши», — уверен политолог.

Доцент той же кафедры, политолог Светлана Осипова допускает, что предложение, озвученное молдавским президентом, может быть вполне искренним, однако вряд ли реализуемым на практике.

«Есть слова, способные генерировать действия, есть слова, по своей значимости равные действию, а есть просто слова… Заявление молдавского президента Игоря Додона о его желании «обеспечить возможность присутствия граждан Приднестровья в парламенте» относятся, на мой взгляд, к последним. При этом они могут быть вполне искренними», — констатирует эксперт.

По мнению Осиповой, инициатива Додона носит исключительно декларативный характер, и на сегодняшний день нет политико-правовых предпосылок и действующих механизмов для ее реализации.

«Приднестровье успешно обеспечивает внутренний суверенитет: верховенство государственной власти и реально действующее законодательство, распространяемые на всю территорию ПМР. Что будут делать представители Приднестровья в законодательном органе соседней страны: разрабатывать и принимать её законы, действие которых не распространяется на пространство приднестровской юрисдикции?! В чем политико-правовой смысл такого представительства?» — задаётся вопросом политолог.

Экс-министр иностранных дел ПМР Владимир Ястребчак также считает, что заявление молдавского президента — не что иное, как пропагандистский манёвр, рассчитанный на внешнюю аудиторию. «Очевидно, что некое присутствие приднестровцев без окончательного полного и всеобъемлющего урегулирования отношений не будет значить ровным счётом ничего. Это будет некая декоративная функция и не больше, которая позволит говорить, что приднестровцы якобы представлены», — отметил он.

Ястребчак подчеркнул, что если бы Игорь Додон или иной тяжеловес молдавской политики хотел бы решить данную проблему, этого можно было добиться при помощи включения представителей ПМР в «проходную часть» партийных списков на выборах в парламент, однако этого сделано не было.

При этом, по мнению эксперта, сейчас полезнее было бы не добиваться представительства приднестровцев в законодательном органе Молдавии, или некоего взаимного представительства, а налаживать отношения между парламентами двух стран. Правовая основа о выстраивании такого взаимодействия уже есть — это соглашение о сотрудничестве между парламентом Республики Молдова и Верховным советом ПМР, заключенное в 2000 году.

«Печально, что не вспоминают о тех механизмах, которые уже существуют и уже апробированы, а пытаются даже в какой-то степени поставить телегу впереди лошади», — подвел итог Владимир Ястребчак.