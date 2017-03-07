Умань, Украина, 7 марта, 2017, 20:13 — ИА Регнум. Водители грузовых автомобилей перекрыли движение по автотрассе Киев — Одесса, сообщает агентство УНН.

Дарья Антонова ИА REGNUM Водитель фуры

Движение по автодороге перекрыто в обоих направлениях. Трасса заблокирована в районе города Умань в Черкасской области.

По сообщениям пресс-службы украинской полиции, трасса заблокирована так, что люди спокойно ходят по пешеходному переходу.

Полицейские рассказали, что водители требовали установить на трассе весы для взвешивания грузовых автомобилей и сперва пропускали легковой автотранспорт, но постепенно образовался крупный затор, полностью исключивший проезд по трассе.

Сообщается, что на место происшествия отправился начальник управления Национальной полиции Черкасской области, а также работает оперативно-следственная группа.