Екатеринбург, 8 марта, 2017, 09:00 — ИА Регнум. Уральцы перед Международным женским днём традиционно закупались цветами. Представители торговли учли повышенный спрос и продавали цветочную продукцию не только в стационарных точках, но и с уличных лотков.

ИА REGNUM Челябинск. Цветы на любой вкус

На счастье торговцев и покупателей, день 7 марта выдался тёплым и солнечным. Продавцы запаслись цветами и дефицита в них не было.

В цветочных магазинах рады покупателям.

ИА REGNUM Челябинск. В магазине

И на улице их тоже очень приветствуют.

ИА REGNUM Торговля кипит

Возле цветов — предпраздничное оживление.

Алексей Банников ИА REGNUM Такие разные тюльпаны

Тюльпаны были в основном выращены в местных теплицах. Цены не кусаются. За один цветок просят от 50 до 70 рублей — для Урала вполне нормальные расценки.

ИА REGNUM Цены не кусаются

В некоторых магазинах продавали уже готовые букеты из тюльпанов и других цветов. Цены, как это нередко бывает, кусались. Но люди всё равно брали.

ИА REGNUM Букеты

Поздравлять прекрасную половину человечества начали ещё заранее.

ИА REGNUM Сын поздравляет маму

Во многих организациях прошли торжественные и не очень мероприятия.

Алексей Банников ИА REGNUM Предпраздничный вечер

Поздравления звучали не только на корпоративах и с официальных трибун, но и в детских садах. Во многих из них прошли утренники.

ИА REGNUM К утреннику готовы

Дети-мальчики поздравили с праздником не только девочек в группе, но и своих мам.

ИА REGNUM Утренник в детском саду

На улице были как мужчины с букетами цветов, так и женщины.

Алексей Банников ИА REGNUM С праздничным букетом

Солнце, тепло, цветы. Что ещё нужно для хорошего настроения.