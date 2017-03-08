Урал — тюльпаны на снегу
Екатеринбург, 8 марта, 2017, 09:00 — ИА Регнум. Уральцы перед Международным женским днём традиционно закупались цветами. Представители торговли учли повышенный спрос и продавали цветочную продукцию не только в стационарных точках, но и с уличных лотков.
На счастье торговцев и покупателей, день 7 марта выдался тёплым и солнечным. Продавцы запаслись цветами и дефицита в них не было.
В цветочных магазинах рады покупателям.
И на улице их тоже очень приветствуют.
Возле цветов — предпраздничное оживление.
Тюльпаны были в основном выращены в местных теплицах. Цены не кусаются. За один цветок просят от 50 до 70 рублей — для Урала вполне нормальные расценки.
В некоторых магазинах продавали уже готовые букеты из тюльпанов и других цветов. Цены, как это нередко бывает, кусались. Но люди всё равно брали.
Поздравлять прекрасную половину человечества начали ещё заранее.
Во многих организациях прошли торжественные и не очень мероприятия.
Поздравления звучали не только на корпоративах и с официальных трибун, но и в детских садах. Во многих из них прошли утренники.
Дети-мальчики поздравили с праздником не только девочек в группе, но и своих мам.
На улице были как мужчины с букетами цветов, так и женщины.
Солнце, тепло, цветы. Что ещё нужно для хорошего настроения.