Курган, 7 марта, 2017, 19:55 — ИА Регнум. В Курганской области реальные доходы педагогов существенно ниже официально заявленных. А в Тюменской борются с чрезмерной учительской нагрузкой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Общероссийском народном фронте.

Владислав Осипов ИА REGNUM День знаний

К таким выводам активисты пришли после опроса педагогов. Учителям предложили анонимно ответить на 30 вопросов.

«Часто учителя жалуются на непрозрачность выплат, на внезапные крупные выплаты к концу учебного года и низкую зарплату в течение года, на произвольность распределения стимулирующих выплат», — сообщил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности» Михаил Колосов.

В Тюменской области средняя заработная плата составляет 36 тыс. 995 рублей. При этом средняя нагрузка не превышает 18,54 часа.

«В нашем регионе зарплата учителей стабильно повышается. Мы входим в топ-10 областей с наивысшим уровнем оплаты труда педагогов и наименьшим количеством трудочасов в неделю. Более того, еще в 2016 году нам удалось добиться сокращения надзорной нагрузки на учителей. Объем проверок общеобразовательных учреждений был настолько велик, что негативно сказывался на учебном процессе. Нам удалось сократить его на 52%», — отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области Ольга Ройтблат.

В соседней Курганской области, согласно аналогичному мониторингу среди учителей региона, оплата труда среди педагогов — одна из самых низких в стране и составляет 15 тыс. 932 рубля. При этом официально власти заявляют о сумме 25 тыс. рублей.

Среди уральских регионов в ЯНАО учителя оказались в тройке самых высокооплачиваемых в стране, по официальным данным, у них средний заработок составляет 50 тыс. 157 рублей.

«Многие учителя, комментируя данные статистики, говорили о том, что данные статистики в части оплаты труда педагогов сильно завышены, а те, чья зарплата более-менее дотягивала до официальной, отмечали, что это достигается за счет колоссальной нагрузки, — сообщила зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина. — Если оклад в течение учебного года изменяется в единичных случаях, то объем стимулирующих выплат может от месяца к месяцу отличаться в два — два с половиной раза».

Сами учителя не всегда разбираются в том, из чего и как формируется их зарплата. 21,6% респондентов ответили, что не знают, по какой модели осуществляется оплата их труда. Около 15% педагогов не знакомы с положением об оплате труда, 8% — сообщили о том, что коллективный договор подписали под давлением администрации. Эксперты считают, что единая отраслевая система оплаты труда позволит нормировать учительский труд, определить верхний предел часовой нагрузки, а также установить порядок начисления стимулирующих выплат.

«При существующей сегодня системе оплаты труда учителя гарантированно получают только базовую часть. К ней добавляются стимулирующие выплаты за классное руководство, внеурочную деятельность, проверку тетрадей. Они могут распределяться директором школы, учебно-методической комиссией, профсоюзом и другими органами по своему усмотрению. Объем стимулирующих надбавок нередко снижается без объяснения причин, некоторые учителя сообщают, что стимулирующие выплаты им вообще не начисляются (9%). Величина оклада же многих учителей составляет около трети от той суммы, что они получают в среднем. Например, преподаватель из Республики Алтай с нагрузкой 36 часов в неделю имеет оклад 3 тыс. 145 руб., а в среднем получает 14 тыс. рублей в месяц за счет доплат за совмещение, стимулирующих выплат, классного руководства, неаудиторной занятости и т.д.», — отметила Любовь Духанина.

«В конечном счете необходимо прийти к модели формирования заработной платы учителей, обеспечив ее базовую часть на уровне не ниже 70%, как это уже обещали в правительстве. Учитель, как и любой труженик, должен получать достойную и гарантированную оплату своего труда. Его благосостояние — залог качественного образования и воспитания наших детей», — заключила Духанина.