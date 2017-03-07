Москва, 7 марта, 2017, 19:54 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб ЦСКА потерпел поражение в матче против португальского клуба «Бенфика» в рамках четвертьфинала юношеской Лиги УЕФА среди игроков не старше 19 лет. Матч состоялся сегодня, 7 марта, в Москве.

Slbenfica.pt Игроки ФК «Бенфика»

Российские футболисты ни разу не поразили ворота португальцев. На 16-й минуте счет открыл Диего Гонсалвеш и тем самым вывел «Бенфику» вперед.

На 47-й минуте португальцы удвоили преимущество благодаря автоголу игрока ЦСКА Кирилла Леонова.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Бенфики».

ЦСКА выбывает из турнира.