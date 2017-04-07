Москва, 13 января, 2016, 22:04 — ИА Регнум. Новоуренгойский «Факел» в двух последних матчах потерпел первые поражения, и сегодня дал настоящий бой московским динамовцам. Не реализовав тройной матчбол в пятой партии, «Факел» всё-таки победил в ней со счётом 21:19.

«Белогорье» дома с трудом справилось с последней командой турнира «Нижним Новгородом», победив в пятой партии 22:20.

В итоге на первых трёх местах расположились «Зенит-Казань», «Динамо» (Москва) и «Факел». «Белогорье» вслед за «Газпром-Югрой» занимает пятое место.

«Енисей» (Красноярск) — «Нефтяник» (Оренбург) 3:0 (25:23, 25:18, 25:23)

(25:23, 25:18, 25:23) «Урал» (Уфа) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) 1:3 (27:25, 23:25, 18:25, 19:25)

(27:25, 23:25, 18:25, 19:25) «Газпром-Югра» (Сургутский район) — «Локомотив» (Новосибирск) 3:1 (16:25, 25:15, 35:33, 25:15)

(16:25, 25:15, 35:33, 25:15) «Нова» (Новокуйбышевск) — «Динамо» (Краснодар) 3:1 (25:27, 25:18, 26:24, 26:24)

(25:27, 25:18, 26:24, 26:24) «Белогорье» (Белгород) — «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) 3:2 (19:25, 25:16, 13:25, 25:20, 22:20)

(19:25, 25:16, 13:25, 25:20, 22:20) «Динамо» (Москва) — «Факел» (Новый Уренгой) 2:3 (21:25, 27:29, 28:26, 25:22, 19:21)

(21:25, 27:29, 28:26, 25:22, 19:21) «Зенит-Казань» (Казань) — «Кузбасс» (Кемерово) 3:0 (25:15, 25:21, 25:23)

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