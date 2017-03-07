Москва, 7 марта, 2017, 19:54 — ИА Регнум. Российский медиахолдинг «СТС Медиа» приобрел исключительные права на показ на телеканале «Че» трех сериалов производства HBO, сообщает пресс-служба медиахолдинга.

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«СТС Медиа» официально объявил о подписании контракта с американской компанией-производителем медиапродукции HBO. В рамках этого соглашения телеканал «Че» приобрел исключительные права на трансляцию трех сериалов производства HBO в российском телеэфире.

Зрителям телеканала «Че» будут показаны сериалы: «Ответный удар» (Strike Back), «Мир Дикого Запада» (West world) и «Больница Никербокер» (The Knick).

«СТС Медиа» подчеркивает, что эта сделка направлена на качественное изменение контента телеканала «Че» и его аудитории.

Напомним, российский медиахолдинг «СТС Медиа» управляет телеканалами СТС, «Домашний», «Че» и СТС Love в России, «31 каналом» в Казахстане, а также международной версией канала «Перец», которая доступна телезрителям стран СНГ, Прибалтики и Европы, Северной Америки, Грузии, Израиля, ОАЭ, Монголии и Австралии.