Киев, 7 марта, 2017, 19:53 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал украинские власти ввести санкции в отношении украинской «дочки» Сбербанка России. Об этом Аваков написал в своем Facebook сегодня, 7 марта.

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Напомним, ранее сегодня стало известно, что Сбербанк начал обслуживать клиентов, которые предъявляют паспорта Донецкой и Луганской народных республик. Аваков считает, что после этого Сбербанку не место на Украине.

Глава украинского МВД требует от Национального банка Украины остановить в стране работу Сбербанка. «Банк, поддерживающий действия за рамками международного права. Банк, поддерживающий осужденное мировым сообществом признание документов марионеточных режимов и аннексию украинских территорий, не может вести работу на Украине», — пишет Аваков.

На Украине до сих пор считают Крым своей территорией и не признают референдума о выходе Крыма из состава Украины и воссоединение с Россией. Народные республики Донбасса, которые восстали против тирании после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года, Киев считает пророссийскими.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому все документы, выданные властями ДНР и ЛНР, признаются действительными на территории России. Речь идет не только о паспортах республик Донбасса, но также автономерах, документах об образовании и так далее.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уточнил, что данная мера введена исключительно из гуманитарных соображений. Действовать она будет до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения, отметил глава МИД России.