Минск, 7 марта, 2017, 19:53 — ИА Регнум. Национальный банк Белоруссии с 15 марта снижает ставку рефинансирования с 16% до 15% годовых. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба регулятора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Bialgroup.com Национальный банк Белоруссии

Также по решению правления банка снижаются ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям по поддержке текущей ликвидности банков (с 20% до 18% годовых) и ставки по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности (с 11% до 10% годовых).

Как отмечают в пресс-службе Нацбанка, снижение процентных ставок «стало возможным в связи с замедлением инфляции, а также положительными тенденциями на валютном и депозитном рынках».

«Инфляция продолжает снижаться, и её замедление происходит более значительными темпами, чем ожидалось ранее. Прирост потребительских цен, по обновлённой оценке, в феврале — апреле 2017 года не превысит 8% в годовом выражении», — говорится в сообщении.

Усиление тенденции замедления инфляции Нацбанк связывает с укреплением белорусского рубля с начала текущего года, которое «обусловлено значимым превышением предложения иностранной валюты над спросом на нее на внутреннем валютном рынке».

«Чистое предложение валюты сформировалось в основном за счет продажи валюты населением на фоне сбалансированности операций субъектов хозяйствования», — отмечает регулятор.

«Складывающиеся монетарные условия остаются базовым фактором, сдерживающим инфляцию», — говорится в сообщении. Широкая денежная масса, по данным Нацбанка, в феврале 2017 года по отношению к февралю 2016 года увеличилась на 1%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Белстата, инфляция в Белоруссии в 2016 году составила 11,8%. Республика традиционно входит в пул евразийских лидеров по темпам инфляции. Согласно официальному прогнозу на 2017 год, утверждённому Александром Лукашенко, инфляция в стране в 2017 году не должна превысить 9%.