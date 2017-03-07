Лесной пожар в штате Канзас: тысячи местных жителей покинули свои дома
Топика, США, 7 марта, 2017, 19:19 — ИА Регнум. В штате Канзас лесные пожары охватили площадь в 1 тыс. 618 квадратных километров, 7 марта сообщает Associated Press.
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Лесной пожар
В округе Рино 10−12 тыс. человек уже покинули свои дома, 66 человек находятся в убежищах города Хатчинсоне, заявила представитель департамента по чрезвычайным ситуациям штата Канзас Кэти Хорнер.
В настоящий момент четверо пожарных получили ранения во время тушения лесного пожара.
Напомним, лесные пожары зафиксированы на территории штатов Колорадо, Техас, Канзас и Оклахома.
Сообщения о лесном пожаре поступили в прошлые выходные. В данный момент разрушены несколько десятков домов.
В штате Канзас для тушения пожара были задействованы вертолеты Black Hawk.