Топика, США, 7 марта, 2017, 19:19 — ИА Регнум. В штате Канзас лесные пожары охватили площадь в 1 тыс. 618 квадратных километров, 7 марта сообщает Associated Press.

Pixabay.com Лесной пожар

В округе Рино 10−12 тыс. человек уже покинули свои дома, 66 человек находятся в убежищах города Хатчинсоне, заявила представитель департамента по чрезвычайным ситуациям штата Канзас Кэти Хорнер.

В настоящий момент четверо пожарных получили ранения во время тушения лесного пожара.

Напомним, лесные пожары зафиксированы на территории штатов Колорадо, Техас, Канзас и Оклахома.

Сообщения о лесном пожаре поступили в прошлые выходные. В данный момент разрушены несколько десятков домов.

В штате Канзас для тушения пожара были задействованы вертолеты Black Hawk.