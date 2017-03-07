Санкт-Петербург, 7 марта, 2017, 19:14 — ИА Регнум. Бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна оставили под стражей в СИЗО «Кресты» до 9 мая 2017 года. Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений решение Смольнинского районного суда о продлении ареста, несмотря на заявления адвокатов и обвиняемого экс-чиновника в том, что его здоровье ухудшается.

Стадион на Крестовском острове

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городском суде, заседание 7 марта началось с 45-минутной задержкой, так как Оганесян находился на приеме у зубного врача. Адвокаты требовали изменить меру пресечения на домашний арест, так как, по их словам, нахождение в следственном изоляторе угрожает здоровью и жизни Оганесяна. Они добавили, что очередной перевод обвиняемого из обычной камеры в медчасть «Крестов» не принёс ощутимых результатов.

По мнению защиты, это происходит из-за отсутствия необходимого лечения. Марат Оганесян также заявил по видеоконференции суду, что следователи якобы оказывают на него моральное давление и не дают встретиться с престарелыми родителями будто бы потому, что те являются его «сообщниками».

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Напомним, Марата Оганесяна арестовали 18 ноября 2016 года. По версии следствия, бывший вице-губернатор Петербурга обеспечил незаконное привлечение ОАО «ТДМ» в качестве субподрядчика по строительству «Зенит-Арены». По данным СК РФ, при заключении договора по поставке видеотабло Оганесян якобы организовал перечисление в пользу компании аванса в сумме более 50 млн 480 тыс. рублей, которые в последующем были похищены через фирмы-«однодневки».

На заключении Оганесяна под стражу настаивало следствие. По мнению следователя, Оганесян, в частности, способен оказать давление на свидетелей, вмешаться в ход расследования, так как лично знаком с сотрудниками комитета по строительству Смольного. Добавим, Марат Оганесян работал в Смольном с 2013 года, но ушел в отставку в апреле 2015 года после появления в правительстве нового вице-губернатора Игоря Албина.