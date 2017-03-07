Уфа накануне 8 марта: мимозы против тюльпанов, сугробы против луж
Уфа, 7 марта, 2017, 20:28 — ИА Регнум. Накануне 8 марта уфимцы отмечают неудовлетворительное состояние тротуаров и проезжей части и отсутствие праздничной атмосферы в городе. Как отметили опрошенные корреспондентом ИА REGNUM прохожие на улицах города, чем дальше от центра города, тем непригляднее картина.
«Льда нет, влажный подтаявший снег не столь скользок, но движение затруднено, — отмечают жители микрорайона Сипайлово. — Мы даже потеплению боимся радоваться, так как оно может привести к затоплению улиц. Если в центре города проезжая часть ещё как-то расчищена, то на окраинах и во дворах полный беспорядок, если не беспредел». Жители отдаленных микрорайонов отмечают, что особо неприглядную картину образуют заброшенные остановки общественного транспорта, неэксплуатируемые павильоны и киоски. «Город и городская администрация сдали зимнюю сессию на двойки и тройки с минусом, — негодуют студенты. — Прохожим не важно, в чьей зоне ответственности тротуар или заброшенная остановка, важно, чтобы все имело пристойный вид и соответствовало безопасности».
В городе во многих местах отсутствует праздничное оформление, уличная торговля ведется с нарушением всех санитарных норм. Цивилизованных предпраздничных ярмарок почти не наблюдается, праздник даже не чувствуется, считают жители города.
«Мы бы и рады торговать цивилизованно, но торговые места, с которых мы продавали, сокращены, — посетовала Татьяна Александрова. — Я каждый год накануне 8 марта продаю тюльпаны, выращенные из луковиц в моей квартире методом выгонки, а луковицы выращиваю на дачном участке. В предыдущие годы я за плату арендовала место в павильоне Центрального рынка, но теперь на месте цветочных рядов красуются бутики, а мы вынуждены стоять на улицах».
«Интересно, есть ли у уличных торговцев какие-то документы на их сомнительные цветы, не завезут ли с ними в наши края болезни, поражающие комнатные и садовые растения, — выразил недовольство один из прохожих. — Уважающий себя мужчина для уважаемой им женщины не будет покупать букет в уличной грязи, он купит в магазине. Создается впечатление, что уличную торговлю даже не пытаются контролировать» .
По словам уфимцев, их предпочтения отданы тюльпанам, мимоза вот уже несколько лет подряд теряет свои позиции. Большинство опрошенных заявили, что покупают цветы к 8 марта в сети продуктовых супермаркетов, а также в магазинах с оптовыми ценами для розницы.