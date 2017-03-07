Уфа, 7 марта, 2017, 20:28 — ИА Регнум. Накануне 8 марта уфимцы отмечают неудовлетворительное состояние тротуаров и проезжей части и отсутствие праздничной атмосферы в городе. Как отметили опрошенные корреспондентом ИА REGNUM прохожие на улицах города, чем дальше от центра города, тем непригляднее картина.

Евгений Акатьев ИА REGNUM Всё, что осталось от цветочных рядов на Центральном рынке Уфы

Евгений Акатьев ИА REGNUM Заброшенные остановка и торговый павильон в Уфе

«Льда нет, влажный подтаявший снег не столь скользок, но движение затруднено, — отмечают жители микрорайона Сипайлово. — Мы даже потеплению боимся радоваться, так как оно может привести к затоплению улиц. Если в центре города проезжая часть ещё как-то расчищена, то на окраинах и во дворах полный беспорядок, если не беспредел». Жители отдаленных микрорайонов отмечают, что особо неприглядную картину образуют заброшенные остановки общественного транспорта, неэксплуатируемые павильоны и киоски. «Город и городская администрация сдали зимнюю сессию на двойки и тройки с минусом, — негодуют студенты. — Прохожим не важно, в чьей зоне ответственности тротуар или заброшенная остановка, важно, чтобы все имело пристойный вид и соответствовало безопасности».

Евгений Акатьев ИА REGNUM Изгнанные из павильонов Центрального рынка цветочники

В городе во многих местах отсутствует праздничное оформление, уличная торговля ведется с нарушением всех санитарных норм. Цивилизованных предпраздничных ярмарок почти не наблюдается, праздник даже не чувствуется, считают жители города.

Евгений Акатьев ИА REGNUM Улица Пушкина считается в уфе центральной. Неподалеку от местного Белого дома

«Мы бы и рады торговать цивилизованно, но торговые места, с которых мы продавали, сокращены, — посетовала Татьяна Александрова. — Я каждый год накануне 8 марта продаю тюльпаны, выращенные из луковиц в моей квартире методом выгонки, а луковицы выращиваю на дачном участке. В предыдущие годы я за плату арендовала место в павильоне Центрального рынка, но теперь на месте цветочных рядов красуются бутики, а мы вынуждены стоять на улицах».

Евгений Акатьев ИА REGNUM Улица Пушкина. Сугробы выше людей

«Интересно, есть ли у уличных торговцев какие-то документы на их сомнительные цветы, не завезут ли с ними в наши края болезни, поражающие комнатные и садовые растения, — выразил недовольство один из прохожих. — Уважающий себя мужчина для уважаемой им женщины не будет покупать букет в уличной грязи, он купит в магазине. Создается впечатление, что уличную торговлю даже не пытаются контролировать» .

Евгений Акатьев ИА REGNUM Уфимцы не спешат покупать мимозу в таких условиях

По словам уфимцев, их предпочтения отданы тюльпанам, мимоза вот уже несколько лет подряд теряет свои позиции. Большинство опрошенных заявили, что покупают цветы к 8 марта в сети продуктовых супермаркетов, а также в магазинах с оптовыми ценами для розницы.