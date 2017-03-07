Москва, 7 марта, 2017, 19:08 — ИА Регнум. Глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова поддержала инициативу переноса выборов президента Российской Федерации на неделю вперед — с 11 марта на 18 марта 2018 года. Об этом сегодня, 7 марта, сообщает пресс-служба ЦИК РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

«Глава ЦИК Элла Памфилова считает целесообразным перенос на неделю президентских выборов с 11 на 18 марта в 2018 году, если законодательные поправки будут приняты», — сказано в сообщении ЦИК.

Напомним, ранее сегодня председатель Государственной думы Вячеслав Володин согласился с идеей перенести выборы президента России в 2018 году на 18 марта. Дата совпадает с годовщиной воссоединения Крыма с Россией.

Спикер Госдумы указал на то, что, согласно законопроекту членов Совфеда, выборы президента состоятся 18 марта. «А то, что этот день совпадает с замечательным праздником, который мы отмечаем уже несколько лет, — это очень хорошо», — заявил Володин.

Официальная дата начала процедуры выдвижения кандидатов на выборы президента России ещё не объявлена. Однако, ряд политиков уже заявил о намерении участвовать в выборах.