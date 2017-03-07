Нейпьидо, 7 марта, 2017, 19:07 — ИА Регнум. Правительство Мьянмы призвало этнические группы присоединиться к мирным переговорам, 7 марта сообщает Associated Press.

KX Studio Мьянма

Призыв был направлен представителям народности кокан (мьянманские китайцы), представители которой проживают в одноименной самоуправляемой зоне в штате Шан.

Представители народности кокан и другие этнические группы могут принять участие в мирной конференции, если они откажутся от продолжения вооруженной борьбы, согласно заявлению правительства Мьянмы.

Конференция между правительством Мьянмы и этническими группами запланирована в конце текущего месяца.

Напомним, 6 марта подразделения «Армии национального демократического альянса Мьянмы», в которую входят представители народности кокан, напали на город Луаккай, который расположен на севере штата Шан.

В результате нападения погибли пять сотрудников полиции и пять гражданских лиц.