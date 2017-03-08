Черкесск, 8 марта, 2017, 08:18 — ИА Регнум. Так уж традиционно сложилось, что число женщин в России долгие годы преобладает над количеством мужчин. По статистике, на 1 января 2016 года на 67,9 млн российских мужчин приходилось 78,6 млн женщин или 47% и 53% в процентном соотношении.

Ольга Заузанова ИА REGNUM Девушки на солнышке

В Карачаево-Черкесии соотношение мужского и женского населения практически отображает общую картину по стране. Всего в республике проживает 251 тысяча женщин, что составляет 53,7% от общего населения региона.

Ольга Заузанова ИА REGNUM Девушки на солнышке

Самый высокий уровень безработицы среди женщин был зарегистрирован в 2016 году в Северо-Кавказском округе. Здесь не могут найти работу 13,3% женщин трудоспособного возраста. Хуже всех приходится слабому полу в Ингушетии, где остаются безработными 38% всех женщин.

Ольга Заузанова ИА REGNUM Женщина-садовод

Ольга Заузанова ИА REGNUM Отдохнем!

Ольга Заузанова ИА REGNUM Водитель троллейбуса

Ну, а тем, кому все-таки повезло трудоустроиться, платят меньше, чем мужчинам. У женщин Северного Кавказа средняя заработная плата по округу составляет всего 81% от заработка представителей сильной половины. Кроме того, в СКФО 26% женщин пенсионного возраста вынуждены работать и на пенсии.

Ольга Заузанова ИА REGNUM Пекарь

Ольга Заузанова ИА REGNUM Продавец книжного ларька

Что касается образования, то, как утверждает Росстат, его уровень гораздо выше у женщин, нежели чем у мужчин. Так, высшее образование имеют 58% женщин и 42% представителей противоположного пола, среднее образование у 56% и 44% соответственно.

Ольга Заузанова ИА REGNUM Продавец

Ольга Заузанова ИА REGNUM Фармацевт

Ну, а теперь о профессиях. Где же нашли себя представительницы слабого пола? Их большинство в образовательных учреждениях высшего и среднего образования — около 64%. Врачи, воспитатели детских садов и работники сферы культуры, предприятий торговли и предоставления услуг — все эти профессии уже давно стали традиционно женскими.

Ольга Заузанова ИА REGNUM Выбираем букет

Ольга Заузанова ИА REGNUM Мужчины выбирают подарок

Ольга Заузанова ИА REGNUM В парфюмерном магазине

Так же традиционно женщины несут на своих плечах и домашнее хозяйство. Так, мужчины, проживающие в городе, тратят на работы по дому около часа в будний день, в то время как женщина почти три часа. Зато в выходные дни мужчины находят на отдых на полтора часа больше времени, чем их подруги.

Ольга Заузанова ИА REGNUM Цветочные ряды

Ольга Заузанова ИА REGNUM Бабушка с мимозой

Как напоминают в статистическом ведомстве, в России для женщин и мужчин декларированы равные права и равные возможности. «Проблема равенства и неравенства полов является одной из наиболее актуальных в политической, экономической, социальной жизни общества», — отмечают в Росстате.