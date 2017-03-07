Миасс, Челябинская область, 7 марта, 2017, 18:36 — ИА Регнум. В Миассе Челябинской области маршрутка загорелась после столкновения с легковым автомобилем. Пожар возник из-за взрыва газового баллона, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Маршрутка

На видео с регистратора очевидца события видно, что маршрутному такси «Газель», двигавшемуся по дороге в Миассе, навстречу выехал автомобиль «ВАЗ-2106». В результате столкновения маршрутки и легкового автомобиля произошел высокий выброс пламени, как будто взорвался баллон с газом. «Газель» съехала на обочину. Пассажиры успели покинуть горящую машину. Пожар удалось потушить, сообщили в региональном управлении МЧС России.

В результате происшествия пострадали трое пассажиров «Газели». Им оказана медицинская помощь. На место происшествия прибыл пожарный расчет, который нейтрализовал вылившееся на дорогу топливо. Все обстоятельства ДТП зафиксировали сотрудники ГИБДД, предстоит разбор случившейся аварии.