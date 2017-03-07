Москва, 7 марта, 2017, 18:37 — ИА Регнум. Первые экспортные поставки вертолетов Ка-52 «Аллигатор» запланированы на 2017 год, сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России».

Fedor Leukhin Вертолёт Ка-52

Пресс-служба холдинга, ссылаясь на заявление заместителя министра обороны России Юрия Борисова, уточняет, что первой страной, получившей новейшие российские вертолеты, станет Египет.

По словам Юрия Борисова, в 2017 году ААК «Прогресс» не только выполнит работы по гособоронзаказу, но и совершит первые экспортные поставки вертолетов Ка-52 «Аллигатор».

Ранее генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев также заявлял, что вертолеты Ка-52 будут поставлены в вооруженные силы Египта.

Наша справка:

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» — модификация ударного вертолета Ка-50 «Черная акула». Предназначен для обнаружения, распознавания и уничтожения подвижных и неподвижных наземных, подводных и надводных целей, бронетехники, живой силы, полевых укреплений, вертолетов и низколетящих самолетов противника.

Отличительной особенностью корабельной версии вертолета Ка-52 является несущая соосная схема, предусматривающая складывание лопастей вертолета. Данная конструктивная особенность позволяет вертолету разместиться в палубных ангарах кораблей различного типа.