Вашингтон, 7 марта, 2017, 18:37 — ИА Регнум. Комиссия США по международной торговле (USITC) начала расследование в отношении компании Ford Motor, 7 марта сообщает Reuters.

Marcin Mincer Логотип Ford

Расследование связано с делом о нарушении патентных прав при импорте некоторых гибридных электромобилей и запчастей.

Расследование началось после сообщения компаний Paice LLC и Abell Foundation Inc о нарушении их патентных прав, согласно заявлению USITC.

Компании требуют вынести в отношении Ford Motor юридические предписания, требующие прекращение противоправных действий.

Представители компании Ford Motor пока не прокомментировали сообщение СМИ.

Напомним, компания Paice LLC разрабатывает и патентует гибридные системы для электропоездов и электрокаров.