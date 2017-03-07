Таллин, 7 марта, 2017, 18:52 — ИА Регнум. Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что продолжает процесс взыскания с России как правопреемника СССР компенсации за причиненный «оккупацией» ущерб, поскольку правительство не принимало противоположного решения. Об этом сегодня, 7 марта, сообщает эстонское издание Postimees.

В 1940 году Прибалтика попросилась в состав СССР

«Единственное решение, которое приняло в Эстонии правительство, принято в 2004 году, по требованию высокого народного представительства, и оно четко зафиксировало, руководствуясь принципами международного права, что оккупация Эстонии привела к ущербу, а исполнительная власть Эстонии должна посредством правительства заниматься этими вопросами», — сказал Рейнсалу, отвечая на вопросы на инфочасе в парламенте Эстонии в понедельник, 6 марта.

Министр отметил, что ни один последующий кабинет правительства после 2004 года не менял это решение. По словам министра, он продолжит заниматься этой темой и осенью, уже при работе нынешнего кабинета правительства, он сформировал экспертную комиссию, задачей которой является прояснение вопросов, связанных с исследованием причиненного действиями оккупировавших Эстонию тоталитарных режимов ущерба.

По словам министра, Эстония планирует тесно сотрудничать в предъявлении требований о компенсации связанного с оккупацией ущерба с Латвией и Литвой, которые достигли в этом процессе большего успеха, чтобы три страны пользовались одинаковой методической базой при предъявлении требований.

Напомним, что для современных режимов Прибалтики миф о преступном присоединении Эстонии, Латвии и Литвы к СССР в 1940 г. является системообразующим. По официальной версии, они позиционируют себя как прямое продолжение довоенных государств. В 1920 г. Советская Россия признала их независимость, а в 1940 г. «оккупировала» («аннексировала», «насильственно инкорпорировала»), но де-юре они сохранили свою государственность и восстановили ее в 1991 г. Соответственно, СССР (РФ — правопродолжатель) — государство-оккупант, а его граждане, поселившиеся в Прибалтике сотни тысяч русских, — «гражданские оккупанты», на законном основании ныне пораженные в правах.

На самом деле присоединение Прибалтики происходило на основании мирных договоров, ни одного случая боевого столкновения не было зафиксировано. Главы всех трех правительств приветствовали приход советских войск и не призывали к сопротивлению.