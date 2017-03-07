Махачкала, 7 марта, 2017, 18:18 — ИА Регнум. Ислам — гуманная религия. Он призывает к гуманному отношению к природе, растениям и животным. Согласно канонам ислама, запрещено причинение вреда животным, не причиняющим вред человеку. Такое заявление сделал исламский ученый Магомедрасул Саадуев в своем видеообращении к горожанам после того, как распространились сообщения о массовом отстреле бродячих собак в Махачкале. Отстреливать животных начали после смерти девятилетней девочки, которую загрызли собаки.

Собака

По словам Саадуева, ранее в комментарии изданию «Новое дело» он отметил, что религия позволяет убивать опасных животных, от которых есть угроза человеку. Однако эти высказывания были поняты некоторыми горожанами как разрешение религии на отстрел собак.

«Нейтрализовать в исламе допустимо только ту собаку, которая бешеная или которая является разносчиком какой-либо болезни. Даже если это необходимо делать, то соответствующим гуманным способом. Так же, как нас призывают обращаться с теми животными, которые предназначены нам для заклания. А то, что происходит сегодня на улицах, — это называется прилюдной расправой над животными, безобидными щенками. При этом причиняется колоссальный вред психике детей. Это все не одобряет ислам. Такой деятельностью должны заниматься компетентные люди, которые выполнят такую миссию с соблюдением всех норм и порядков», — сказал ученый.

Саадуев призвал тех, кто охотится за собаками, прекратить такую деятельность, потому что «это причиняет большой вред обществу и ожесточает его». Он также призвал соответствующие государственные органы начать добросовестно делать свою работу и обезопасить общество от беспризорных собак и других животных. Как сообщало ИА REGNUM, вечером 19 февраля в Махачкале от укусов собак погибла девятилетняя девочка. В СКР по Дагестану отметили, что вина за эту трагедию лежит на управлении ЖКХ города Махачкалы, которое ненадлежащим образом исполняло работу по отлову безнадзорных животных.

В самой администрации дагестанской столицы сразу же после произошедшего заявили, что руководитель управления ЖКХ временно отстранен от должности, а его заместитель, отвечающий за бродячих животных, — уволен. Впоследствии СМИ в Дагестане сообщали о массовом отстреле горожанами бродячих животных.

В пресс-службе МВД по республике ИА REGNUM сообщили, что было полтора десятка звонков от горожан, которые слышали стрельбу, но дальнейшая проверка фактов отстрела собак не выявила. 2 марта в пригороде Махачкалы в поселке Семендер городские власти открыли приют для бездомных животных. Раньше в городе такого приюта не было.