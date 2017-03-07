Тирасполь, 7 марта, 2017, 18:19 — ИА Регнум. Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин 13 марта посетит Приднестровскую Молдавскую Республику. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе президента ПМР, об этом сообщил на встрече с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин.

Донор Здание Верховного Совета и правительства ПМР

«Чтобы визит был насыщенным, конструктивным и плодотворным, к приезду Григория Борисовича необходимо подготовиться, согласовать темы предстоящей дискуссии. Основная тема одна — внешнеполитическая ситуация, которая складывается вокруг Приднестровья. Она, к сожалению, на мой взгляд, усугубляется. Если будут реализованы замыслы Молдовы и Украины по установлению совместного контроля, то нам будет нелегко. Поэтому хотелось бы опереться на гаранта и посредника в переговорном процессе, знать позицию Российской Федерации», — отметил Красносельский.

Напомним, Молдавия и Украина намерены до конца года ввести совместный контроль на приднестровско-украинской границе на территории Украины. Создание совместных молдавско-украинских пограничных пунктов на приднестровско-украинской границе (на территории Украины) нарушает законодательство самой Украины, а также означает введение полной пограничной блокады Приднестровской Молдавской Республики и полного контроля над всеми потоками людей и товаров через ПМР со стороны Молдавии в нарушение ранее достигнутых договоренностей.

По словам главы МИД ПМР Виталия Игнатьева, договоренность Молдавии и Украины об установлении совместного таможенно-пограничного контроля на приднестровской границе является дискриминационной в отношении ПМР, и она «может обернуться крайне негативными последствиями для экономики Приднестровья, свободы передвижения граждан ПМР, а также для политического диалога Приднестровья и Молдовы в целом».

Приднестровская Молдавская Республика с 2006 года находится в полномасштабной экономической блокаде со стороны Кишинева и Киева. В 2014—2015 гг. Кишинев и Киев еще более усилили блокаду ПМР, что привело к резкому обострению экономического кризиса в Приднестровье, и республика оказалась в самой сложной политической и социально-экономической ситуации с момента завершения молдавской агрессии 1992 года.