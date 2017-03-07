Вильнюс, 7 марта, 2017, 18:16 — ИА Регнум. Главный административный суд Литвы сегодня, 7 марта, принял окончательное и не подлежащее обжалованию решение по поводу написания буквы W в идентификационной карточке и паспорте в деле Вардын (Wardyn), сообщили ИА REGNUM в суде.

Pixabay.com Буква W

Фамилия Вардын многим известна благодаря одной семье, которая одной из первых еще 10 лет назад начала бороться за право писать в документах фамилию на оригинальном языке. Вильнюсский участковый суд 7 ноября 2016 года принял решение, которым обязал отделение ЗАГСа выдать новое свидетельство о браке с буквой w в фамилии литовки польского происхождения, которая вышла замуж за гражданина Польши.

Принимая решение, суд учитывал как разъяснения Европейского суда справедливости, так и фактические обстоятельства. Гражданке Литвы выдано новое свидетельство о браке, а также водительские права с буквой W. 20 сентября 2016 года Вильнюсский окружной административный суд принял еще одно решение, которым обязал Миграционную службу выдать идентификационную карту и паспорт сыну заявителей с фамилией Wardyn. Между тем сегодня Главный административный суд Литвы изменил это решение, указав, что фамилия сына Wardyn должна быть указана в идентификационной карте и в паспорте как на оригинальном, так и на литовском языках.

Аналогичное решение суд принял сегодня в деле Пауэлс (Pauwels). 4 июля 2016 года Вильнюсский окружной административный суд обязал вписать букву w в идентификационную карту гражданки Литвы. Суд констатировал, что решение Миграционной службы, в котором она отказалась выдавать идентификационную карту с фамилией Pauwels, незаконно и необоснованно, поскольку согласно выданному новому свидетельству о браке фамилия Pauvels была изменена на Pauwels. Заявителям новое свидетельство о браке было выдано 19 августа 2015 года согласно постановлению Вильнюсского участкового суда от 30 июля 2015 года. Главный административный суд Литвы сегодня это решение изменил и указал выдать идентификационную карту, где будет написана фамилия на литовском и на оригинальном языках.

Помощник адвоката Эвелина Балико, представляющая в суде клиентов Европейского фонда прав человека, указала, что решение ожидается еще по нескольким десятков дел, каждую неделю появляются все новые запросы. В каком месте в идентификационной карте должны появиться двойные записи, а также на каком основании Миграционная служба может требовать изменить уже существующие данные, которые по решение суда были внесены в Регистр жителей, на литовские версии — пока неизвестно.

Неделю назад тот же самый суд уже высказался по делу Mickiewicz и по делу Jacquet, в которых обязал Миграционную службу выдать детям паспорта, где фамилия будет написана на оригинальном и литовском языках. К сожалению, принятые постановления суда вызвали суматоху, и полностью не решили проблемы смешанных семей. Даже после окончательных решений суда Миграционная служба отказалась выдать Jacquet ir Mickiewicz паспорта с фамилиями на двух языках, пока заявители по своему желанию не изменят записи в Регистре жителей на литовские версии, то есть заявителей принуждают отказаться от оригинальной фамилии. В связи со сложившейся ситуацией заявители принятые решения обжалуют Европейскому суду по правам человека и Комитету по правам человека ООН.