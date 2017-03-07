Челябинск, 7 марта, 2017, 18:17 — ИА Регнум. Уголовные дела грозят чиновникам Чесменского и Варненского районов Челябинской области по результатам прокурорских проверок в отношении обеспечения детей-сирот, выпускников детских домов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Татьяна Яблонская. Утро (фрагмент). 1954

Проверкам прокуратуры предшествовали заявления представителей общественных организаций региона. Проверкой подтвердились сообщения, что предоставленное жилье в Варненском районе фактически непригодно для проживания. У дома, который был предоставлен одному из сирот, отсутствовал фундамент, цоколь дома обшит не полностью, нет ветровой планки карниза, не проведено центральное отопление и водоснабжение. Возле дома имеется водозаборная скважина, но она не оборудована должным образом, а сам водопровод не заглублен в землю.

В Чесменском районе выпускнику сиротского учреждения был предоставлен дом, в котором имелась трещина между стеной и фундаментом, выявлено проседание отмостки, обнаружена плесень на стенах внутри помещения, отсутствует вентиляция.

Результаты проверок стали основой для материалов, которые уже направлены в следственные органы. Решается вопрос о возбуждении дела по пункту «В» части 3 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Отметим, тема махинаций в деятельности чиновников по обеспечению сирот жильем периодически возникает в связи с выявленнием фактов коррупции в этой сфере. Так, ранее были обнаружены нарушения при проведении конкурсов в Кунашакском районе, по результатам которых глава и несколько руководителей рангом ниже района были уличены в превышении полномочий при предоставлении жилых помещений для сирот.

Под следствие попали экс-глава Кунашакского района Вадим Закиров, бывший начальник управления имущественных и земельных отношений Кунашакского района Рустам Сатыбалдин, замглавы Диана Ибрагимова и другие.

Чиновникам инкриминировалось превышение должностных полномочий. В результате громких коррупционных скандалов Кунашакский район был признан одним из самых коррупционных в Челябинской области. Теперь выявляются факты махинаций с жильем для сирот в других районах Южного Урала.