Нью-Дели, 7 марта, 2017, 18:14 — ИА Регнум. Компания General Motors India остановит производство на своем заводе в индийском городе Халол, 7 марта сообщает The Economic Times.

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Производство на заводе в городе Халол (штат Гуджарат) будет остановлено 28 апреля текущего года.

Данный шаг компании General Motors India связан с запланированной консолидацией производства в штате Махараштра на заводе в городе Талегаон-Дабхейд.

Рабочим из Халола предоставят работу на заводе в Талегаон-Дабхейд. Представители компании пообещали оказать всю необходиму поддержку рабочим в период консолидации производства.

Компания планирует продать свои активы в городе Халол, заявил исполнительный директор GM India Кахер Казем.

Напомним, Казем возглавляет GM India с января 2016 года, ранее он являлся президентом и управляющим директором GM Uzbekistan.