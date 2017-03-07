Кишинёв, 7 марта, 2017, 17:59 — ИА Регнум. Бывшему главе Национального банка Молдавии (НБМ) Леониду Талмачу, ранее арестованному по делу о банковском мошенничестве, сменили меру пресечения — он освобожден из-под стражи и помещен под судебный контроль. Об этом сообщил 7 марта адвокат банкира Виталий Нагачевский, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Нагачевского, судьи удовлетворили запрос адвокатов из-за состояния здоровья Талмача. По истечению 15-дневного срока суд примет решение о дальнейшей мере пресечения.

Экс-глава Нацбанка Молдавии, напомним, обвиняется в участии в организованной преступной группе, мошенничестве, присвоении имущества и злоупотреблении служебным положением.

После ареста и многочасового допроса Талмач был госпитализирован в реанимацию одной из кишиневских больниц.

В администрации президента Молдавии Игоря Додона выразили обеспокоенность арестом Леонида Талмача. «Господин Талмач — важная личность для Республики Молдова. Его высоко оценило международное сообщество. Он человек, который находился в основе формирования банковской системы», — отметил пресс-секретарь президента Ион Чебан. «Мы надеемся, что это ошибка и вскоре ситуация прояснится», — добавил он.

Стоит отметить, что с 2015 года Талмач возглавлял один из крупнейших комерческих банков страны Moldindconbank, предположительно контролировавшийся предпринимателем Вячеславом Платоном.

Позже Платон был обвинен в банковском мошенничестве и отмывании денег, объявлен в международный розыск и задержан на Украине, почле чего передан властям Молдавии.

В 2016 году Нацбанк ввел внешнее управление в Moldindconbank, заблокировав более 60% акций банка, обвинив их владельцев в сговоре. Речь идет о лицах, предположительно связанных с Платоном.

В течение последнего года молдавские правоохранительные органы арестовали нескольких человек, считающихся близкими к Платону. После дачи показаний их, как правило, переводили под домашний арест. В молдавских СМИ предполагают, что цель арестов — получение показаний против Платона и других оппонентов фактического руководителя страны, лидера Демпартии Владимира Плахотнюка.