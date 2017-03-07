Хьюстон, США, 7 марта, 2017, 17:59 — ИА Регнум. Министр топлива и энергетики Российской Федерации Александр Новак назвал количество запасов нефти, оставшихся в Российской Федерации. Об этом Новак заявил сегодня, 7 марта, на русском завтраке в рамках нефтяной конференции CERAWeek, которая проходит в Хьюстоне (штат Техас, США).

Eric Kounce TexasRaiser Добыча нефти

Новак напомнил, что Россия обладает одними из самых больших запасов нефти в мире — порядка 14 млрд тонн. Если учитывать ещё и запасы трудноизвлекаемой нефти, то это ещё около 10 млрд тонн.

Стоит отметить, что Новак говорит только о разведанных запасах нефти. По этому показателю Россия находится на шестом месте в мире.

Также глава Минэнерго России считает, что у РФ есть колоссальные преимущества перед иностранными инвесторами.

Ранее Новак заявлял, что добыча нефти в России за два последних года выросла на 400 тысяч баррелей. Также Новак заявил, что Россия не собирается вступать в ОПЕК, но будет активно сотрудничать с нефтедобывающими странами.