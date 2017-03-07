Пекин, 7 марта, 2017, 18:35 — ИА Регнум. Сокращение избыточных угольных мощностей в Китае является вызовом для социальной сферы. Однако китайские власти делают все возможное, чтобы максимальным образом избежать ущерба для социальной сферы в результате изменений в энергетической отрасли. Об этом сегодня, 7 марта, в интервью ИА REGNUM заявила заместитель начальника Управления по ТЭК Аналитического центра при правительстве РФ Ирина Поминова.

Tobixen Угольная ТЭС в Китае

Ранее сообщалось, что власти Китайской Народной Республики в 2017 году сократят производство стали еще на 50 млн тонн, а угля на более чем 150 млн тонн в рамках реформы по сокращению избыточных мощностей. Об этом говорилось в плане социально-экономического развития страны на текущий год. Кроме того, отмечалось, что власти также закроют или остановят строительство электростанций на угле, чтобы решить проблему избыточных мощностей.

По оценкам специалистов, такие меры способствуют снижению цен и удерживают низкий рост инфляции. Однако эти же меры имеют и обратную сторону: банкротство предприятий, сокращение рабочих мест.

По словам Поминовой, реформы в угольной промышленности для Китая — это необходимость, продиктованная как экологическими, так и экономическими факторами. Помимо этого, добычу угля в Китае пока отличает довольно высокий уровень аварийности, что также следует принимать в расчет при оценке социальных эффектов.

Однако энергетика тесно связано с другими сферами жизни человека, поэтому сокращение угольных мощностей не может не сказаться на экономической и социальной отрасли. Так, если говорить об экономике, то, по словам эксперта Аналитического центра при правительстве РФ, оптимизация мощностей в угольной отрасли вполне укладывается в объявленную в конце 2015 года структурную реформу «стороны предложения». Она заключается в сокращении низкоэффективных мощностей и продвижении высокоэффективных, а также повышении гибкости предложения относительно изменений спроса.

«В плане социальной сферы сокращение избыточных угольных мощностей действительно является вызовом. Вместе с тем Китай выделяет значительные средства на перемещение рабочих из неэффективного сегмента — путем перевода на передовые предприятия угольной отрасли, перепрофилирования и досрочного выхода на пенсию.

По оценке министра трудовых ресурсов и социального обеспечения Китая, в 2017 году сокращение рабочих мест в угольной и сталелитейной промышленности достигнет 500 тыс. мест, но это меньше, чем в 2016 году, когда особенных сложностей с перемещением рабочей силы не возникло. Кроме того, отсутствие реформ также может привести к банкротству неконкурентоспособных угольных предприятий — вследствие сохранения избытка предложения на мировом рынке, а Китай обеспечивает около 45% мировой добычи угля и низкие цен на этот энергоноситель», — объяснила Ирина Поминова.

Вот уже несколько лет подряд КНР сокращает объемы добычи угля. Например, в 2016 году власти Китая уменьшили производство стали на 65 млн тонн, а угля — на 290 млн тонн. В этом году объемы сокращения добычи будут меньше, но все же более 150 млн тонн. Однако понятно, что решить проблему с избыточными мощностями за 2017 год все же не удастся. Тогда встает вопрос, до каких вообще объемов Китаю необходимо сократить производство угля для того, чтобы разрешить проблему с избыточными мощностями? И в какие сроки это может быть реализовано?

Как отметила аналитик, экспертные оценки избыточных угольных мощностей Китая демонстрируют сильнейший разброс: от 1 до 2 млрд тонн (фактически восьмая или четвертая часть мировой добычи угля). С одной стороны, Китай ранее озвучивал намерение сократить неэффективные мощности в угле на 1 млрд т к 2020 году. С другой стороны, обозначенные в конце 2016 года направления развития угольной отрасли Китая на 2016−2020 годы предполагают ежегодное выбытие неэффективных добывающих мощностей в объеме 800 млн тонн при одновременном вводе современных мощностей в объеме 500 млн тонн, то есть общее снижение должно составить 300 млн тонн.

Учитывая эти обстоятельства, новые планы Пекина на 2017 год кажутся менее амбициозными, говорит Поминова. Кроме того, реализация реформ в китайской угольной отрасли требует постоянного внимания и «донастройки» с учетом меняющихся обстоятельств, поэтому ее точные сроки назвать сложно. В качестве примера эксперт привела события прошлого года, когда из-за ограничения количества рабочих дней шахтеров до 276 дней в год весной цены на энергетический уголь и в регионе, и в мире выросли в два раза. Такого эффекта эксперты энергетической отрасли заранее не ожидали.

И все же, несмотря на то, что Китай уже несколько лет подряд сокращает добычу угля и планирует это делать в течение еще по крайней мере нескольких лет, говорить об уходе от традиционной энергетики в целом и от угля в частности в Китае преждевременно. Развитие ВИЭ в КНР тоже не дает основания для такого утверждения, считает эксперт.

«Усиливающиеся климатические ограничения в мире оказывают наиболее серьезное давление именно на угольную отрасль, а для Китая это еще и вопрос улучшения экологической ситуации. Но говорить об уходе от традиционной энергетики в целом и от угля в частности в Китае преждевременно, несмотря на динамичное развитие ВИЭ. Как уже было отмечено, в перспективе до 2020 года уголь продолжит доминировать в энергетическом балансе страны. Открытым остается и вопрос о прохождении пика потребления угля в стране. Есть мнения, что он уже был пройден в 2013 году, так как после потребление угля в Китае стало сокращаться; согласно другим оценкам, он должен быть пройден к 2020−2025 году», — заключила заместитель начальника Управления по ТЭК Аналитического центра при правительстве РФ Ирина Поминова.

Напомним также, что по плану социально-экономического развития КНР в этом году темпы роста ВВП страны не превысят 6,5%, в прошлом году этот показатель составлял 6,7%. Дефицит бюджета составит порядка 3% от ВВП, а это более $345 млрд. Также прогнозируется рост инфляции на уровне 2,2%.

Как отмечается, главной причиной замедления национальной экономики Китая эксперты называют экономические реформы, начатые около года назад. Дело в том, что из-за необходимости перестройки китайской экономики происходит резкое сокращение избыточных производственных мощностей в тех отраслях, где предложение превышает спрос.