Вильнюс, 7 марта, 2017, 17:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис посетил Стокгольм, где встретился с премьером Швеции Стефаном Левеном, сообщили ИА REGNUM сегодня, 7 марта, в правительстве Литвы.

Thorbjoern Атомная электростанция

Сквернялис отметил на встрече растущий объём торговли между странами: «Швеция остается одним из крупнейших инвесторов в Литве, остается только надеяться, что инвестиций будет все больше. Самое главное, чтобы рост экономики почувствовало не только государство, но и каждый его гражданин».

Во время разговора были рассмотрены перспективы Rail Baltica, энергетические проекты. Отдельно обсуждался вопрос строительства Белорусской АЭС. Премьер подчеркнул, что это не только дело Литвы и Белоруссии, но и всего ЕС.

Премьеры обсудили положение в ЕС, подчеркнули необходимость сохранить единство, «в каждодневных отношениях идти по пути компромиссов и поиска консенсусов». Левен также подчеркнул, что Швеция поддерживает стремление Литвы стать в 2018 году членом Организации по экономическому сотрудничеству и развитию.

В Стокгольме Сквернялис также встретился с членами Комитета обороны шведского парламента, дискутировал о ситуации в сфере безопасности в регионе, обсудил совместные действия Литвы и Швеции. Глава правительства также принял участие в дискуссии вместе с представителями шведского бизнеса, и с членами шведского сообщества литовцев.