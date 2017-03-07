Челябинск, 7 марта, 2017, 17:39 — ИА Регнум. Центральный районный суд Челябинска осудил руководителя коммерческой компании за попытку дать взятку в 5 млн за прекращение проверки по фактам бюджетных махинаций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

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Дело касалось проверки контрактов, заключенных коммерческой фирмы в 2014 году с региональным министерством социальных отношений. Руководитель одной из коммерческих фирм попыталась с помощью посредников передать взятку следователям, проверяющим сделки министерства. Взятка предполагалась за прекращение проверок. Однако проверки не только были продолжены и доведены в расследовании, но предпринимательница попала под уголовное преследование за покушение на взятку.

Люди, оказавшие посреднические услуги, были осуждены в августе 2016 года. В отношении предпринимательницы к расследованию подключилось челябинское УФАС и Главное контрольное управление, которые подтвердили неправомерность заключенных контрактов. В результате к административной ответственности были привлечены коммерческая фирма и должностные лица министерства. Дополнительно налоговая проверка вскрыла факты ухода руководством фирмы от уплаты налога в сумме 37 млн рублей.

Суд признал руководителя коммерческой фирмы виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 5 статьи 291 УК России («Покушение на дачу взятки в особо крупном размере»). Осужденная должна будет выплатить штраф в размере 2 млн рублей.

Добавим, сейчас на рассмотрении в суде находится уголовное дело предпринимательницы, обвиняемой в пособничестве в растрате и в даче взятки в особо крупном размере. В этом же деле рассматриваются и деяния сотрудников регионального Минсоцотношений — действия чиновников квалифицируются по части 4 статьи 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере»), части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Кроме этого, в отношении директора коммерческой фирмы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»).