Вашингтон, 7 марта, 2017, 17:24 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что Российская Федерация восемь лет «давила» бывшего президента США Барака Хусейна Обаму. Об этом Трамп написал в своем личном аккаунте в Twitter сегодня, 7 марта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борьба

«На протяжении восьми лет Россия «давила» президента Обаму, становясь сильней и сильней, взяла Крым и увеличила количество ракет. Слабый!» — пишет Трамп.

Ранее Трамп уже обвинял Обаму в слабости, заявив, что он допустил воссоединение Крыма с Россией. Кроме этого, Трамп считает, что оставшиеся со времен Обамы чиновники в государственном аппарате саботируют выполнение решений новой администрации и устраивают «сливы» информации в СМИ.

Напомним, в ходе своей предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что восстановление российско-американских отношений выгодно США. Однако, демократы и их кандидат Хиллари Клинтон обвиняли Россию во вмешательстве в выборы президента. Эти обвинения не были подкреплены хоть какими-нибудь доказательствами, но постоянно тиражировались американскими СМИ, подконтрольными демократам.

После победы Трампа демократы стали использовать любые, в том числе и вымышленные, связи членов команды Трампа с Россией, чтобы дискредитировать новую администрацию.

На фоне массовой антироссийской истерии в Вашингтоне Трамп до сих пор не обозначил свой внешнеполитический курс в отношении Российской Федерации. Ряд экспертов отмечает, что в нынешнем контексте Трампу будет тяжело восстановить российско-американские отношения.