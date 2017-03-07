Тегеран, 7 марта, 2017, 17:14 — ИА Регнум. Попытки американских юристов захватить зарубежные активы Ирана в качестве компенсации за теракт 11 сентября 2001 года являются «совершенно несправедливыми», заявил вице-министр иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи, 7 марта сообщает Agence France-Presse.

Pixabay.com Длинные руки дяди Сэма

«Некоторые противники Исламской Республики Иран … пытаются расширить действие внутреннего американского законодательства, чтобы применять его за пределами США. Подобные действия являются несправедливыми и безосновательными», — заявил Маджид Тахт-Раванчи.

Юристы США пытаются получить доступ к замороженным счетам Ирана в одном из банков Люксембурга, на счетах которого находятся $1,6 млрд.

Напомним, в 2012 году суд Нью-Йорка вынес решение, согласно которому Иран должен выплатить $7 млрд в качестве компенсации семьям погибших во время теракта 2001 года.

Тегеран обвиняют в том, что боевики «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могли беспрепятственно находиться на территории Ирана.

Зарубежные счета Ирана были заморожены, чтобы заставить страну подписать ядерное соглашение, предусматривающее ограничение ядерной программы Тегерана. Счета все еще заморожены, несмотря на то, что ядерное соглашение было подписано в июле 2015 года.